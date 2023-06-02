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يجب اتباع تعليمات السلامة

لحظة وقوع حادث مروع على طريق سريع ونجاة رجل أمن

الجمعة ٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢١ مساءً
لحظة وقوع حادث مروع على طريق سريع ونجاة رجل أمن
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لحظة وقوع حادث مروري مروع، إثر انقلاب سيارة بأحد الطرق السريعية.

حادث مروع

وبحسب ما بين مقطع الفيديو، يبدو أن قائد السيارة فقد السيطرة عليها، إذ اتجهت بسرعة جنونية وانقلبت على الطريق على بعد خطوات من وقوف أحد رجال المرور، حيث نجا من موت محقق بفضل الله.

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ولم يتسن لصحيفة “المواطن” التحقق من موقع الحادث، أو حجم الخسائر حتى الآن.

طقس سيء

على صعيد متصل، تدعو المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الأحد المقبل، إذ تشهد البلاد موجة من تقلبات الطقس.

وبحسب تنبيه المدني، تتأثر مناطق عدة بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة، لذا يجب اتباع تعليمات السلامة والابتعاد عن بطون الأودية والسدود وعدم النزول من المنزل إلا للضرورة القصوى.

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