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لفتة إنسانية لرجل أمن يسقي أحد الحجاج

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٧ مساءً
لفتة إنسانية لرجل أمن يسقي أحد الحجاج
المواطن - فريق التحرير

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نشرت العربية السعودية مقطع فيديو يوثق لقطات لرجل أمن يسقي أحد الحجاج خلال الوقوف بعرفة اليوم الثلاثاء.

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وأثنى الحاج المسن لمصور الفيديو على معاملة رجال الأمن، مشيرًا إلى أنها فوق الممتازة، كما أثنت السيدة المرافقة للحاج عليهم أيضًا.

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مشعر عرفة

وودّع حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم مشعر عرفة الطاهر، ليكملوا رحلتهم الإيمانية إلى مشعر الله الحرام “مزدلفة”.

وسلكت الجموع المليونية مسارات المشاة التي اكتست ببياض الإحرامات في ثالث محطة في رحلة الحج.

3 وصايا للحجاج قبل النفرة إلى مزدلفة

طرق المشاة

وتعد طرق المشاة في المشاعر المقدسة الممتدة من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفة وحتى مشعر منى مرورًا بـ مزدلفة بطول 25 كيلو مترًا، أطول ممر مشاة في العالم، ويشهد سنويًّا في موسم الحج أكبر حركة سير بشرية في العالم.

وعلى امتداد الممر تتوزع نقاط ضخ رذاذ الماء تلطيفًا للأجواء، وتخفيفًا للحرارة.

 

 

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