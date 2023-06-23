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محمد بن سلمان

لقاء ودي يجمع ولي العهد والسيسي في فرنسا

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٨ مساءً
لقاء ودي يجمع ولي العهد والسيسي في فرنسا
المواطن - فريق التحرير

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جمع لقاء ودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة في فرنسا.

جاء ذلك بحسب ما ذكر مدير مكتب ولي العهد، بدر العساكر، في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم.

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ولي العهد بقمة باريس

وفي وقت سابق، ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفد المملكة المُشارك في قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” المنعقدة في باريس.

نظام مالي عالمي

وتتناول القمة التي ستستمر أعمالها يومي 22 ـ 23 يونيو مناقشة بناء توافق جديد لنظام مالي عالمي أكثر استجابة وإنصافًا وشمولية لمكافحة عدم المساواة، وقضايا التغير المناخي، ومكافحة الفقر، وحماية التنوع البيولوجي، والاتفاق على أفضل السبل لمواجهة هذه التحديات في البلدان الفقيرة والناشئة في الدول النامية.

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