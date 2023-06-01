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صدرت إرادة ملكية بمناسبة الزفاف

لقب لـ رجوة آل سيف بعد عقد قرانها على ولي عهد الأردن

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٢ مساءً
لقب لـ رجوة آل سيف بعد عقد قرانها على ولي عهد الأردن
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الأردن، اليوم الخميس، أن الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف حصلت على لقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين، وذلك عقب عقد قرانها على ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، “صدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين بمناسبة عقد قرانها على صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

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عقد القران

وعُقد، اليوم الخميس، قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الآنسة رجوة خالد السيف، في قصر زهران بعمان.

واستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا العبدالله في قصر زهران الضيوف، حيث يحضر مراسم عقد القران قرابة 150 شخصًا من أفراد العائلة الهاشمية وضيوف الأردن من قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.

ووصلت العروسة رجوة آل سيف يرافقها أشقاء ولي العهد، وهم الأمير هاشم بن عبدالله والأميرة سلمى بنت عبدالله والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، حيث أقلتها سيارة “رولز رويس 1967” صُنعت للملكة الراحلة زين الشرف واستخدمت مؤخرًا.

وعقد القران إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة بحضور الشهود على العقد وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة الآنسة رجوة، وسط حفل مليء بالبهجة والفرح.

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