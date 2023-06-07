لقطات تحبس الأنفاس لطفل محبوس داخل بالون في الهواء

عاش طفل لم يتجاوز التسعة أعوام لحظات مرعبة، عندما طار في الهواء محبوسًا داخل كرة، قبل أن يسقط من السماء ويرتطم بالأرض.

لحظات مرعبة

والتقطت كاميرات اللقطات المروعة التي طار فيها الصبي بالهواء، في مهرجان ساوثبورت للأغذية والمشروبات يوم الأحد الماضي بحديقة فيكتوريا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتُظهر اللقطات طفلين يلعبان داخل كرات زورب منفصلة قبل ظهور كرة ثالثة تطير في الهواء، وقال متحدث باسم مجلس سيفتون: إنه تم استدعاء سيارة إسعاف جوي إلى فيكتوريا بارك، ساوثبورت، وأكدت الشرطة أن الصبي لا يزال في المستشفى في حالة خطيرة، ولكنها مستقرة.

لحظة السقوط

ونقلت صحيفة “ذا صن البريطانية”، عن شهود عيان حضروا الواقعة أنهم شاهدوا رعب الطفل الصغير داخل الكرة وهو يندفع عبر السماء بينما كان على ارتفاع 20 قدمًا في الهواء قبل أن يبدأ في السقوط على الأرض.

وتمكن أحد المتواجدين بمكان الحادث أن يركض نحو الكرة المطاطية وهي تهبط من السماء. ونُقل الفتى الصغير جوًّا إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابات متعددة ووُصف بأنه كان في حالة خطيرة ولكنها مستقرة.