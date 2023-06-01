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بالقرب من مدرسة بفلوريدا الأمريكية

لقطات تحبس الأنفاس لمواجهة تمساح في الشارع

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٤ مساءً
لقطات تحبس الأنفاس لمواجهة تمساح في الشارع
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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ظهر رجل يقاتل تمساحًا بالقرب من إحدى المدارس الأمريكية بولاية فلوريدأ، ليحصد الفيديو ملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل، بعدما أثبت الرجل شجاعته في مواجهة التمساح.

لقطات تحبس الأنفاس

واستطاع المواطن الأمريكي مايك دراغيتش، البالغ من العمر 33 عامًا، مواجهة تمساح يبلغ طوله 10 أقدام، والجلوس فوق رأسه خشية أن يلحق الأذى بالحشود التي كانت تشاهد لحظة المواجهة الشرسة.

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واستطاع مايك دراغيتش، أن يمسك بالتمساح الزاحف داخل موقف للسيارات بالقرب من مدرسة جاكسونفيل الابتدائية.

موقف بطولي

وقال الشاب في تصريحات لشبكة FOX 35 أورلاندو: “شعرت وكأنني باتمان حقيقي، بعدما أمسكت بالتمساح”.

ويظهر الشاب في الفيديو، أثناء محاولة الإمساك بالتمساح من ذيله، مما تسبب في اصطدامه به بالمرة الأولى، ولكنه استطاع لاحقًا أن ينقض عليه ويجلس فوق رأسه.

مليون تمساح

يذكر أنه يبلغ عدد سكان ولاية فلوريدا 21 مليون مواطن، بينما يقطنها حوالي 1.3 مليون تمساح، يشكلون مصدر تهديد وخطر على السكان، بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

ويمكن لأي شخص الإبلاغ عن التماسيح، التي يزيد طولها عن أربعة أقدام والتي قد تشكل تهديدًا للأشخاص أو الحيوانات الأليفة أو الممتلكات حتى يتمكن الصياد المرخص من قتلها، وفقًا للجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية.

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