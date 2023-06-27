لقطات جوية ترصد انسيابية تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات

وثق مقطع فيديو من الجو لقطات ومشاهد ورصداً لانسيابية تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات في يوم عرفة لأداء ركن الحج الأعظم، وتكامل التنظيم بين الجهات المعنية لحج هذا العام.

تفويج الحجيج لصعيد عرفات

وبدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح هذا اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

تأمين وضمان سلامة الحجيج

وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

وبجاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج وفرت في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن الذين قطعوا المسافات وتحملوا المشقة من أنحاء المعمورة؛ ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام حامدين العلي القدير على ما هداهم إليه.