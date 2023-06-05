Icon

أبل تكشف عن MacBook Air بسعر 1299 دولارًا Icon خل تفاح مسمم يودي بحياة 8 أشخاص في روسيا Icon تعزيز التكامل والتنسيق لخطة الحج بأحدث التقنيات Icon هطول أمطار غزيرة على عرعر Icon الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش Icon مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم Icon المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن Icon وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي Icon الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة Icon أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أكبر حادث سكك حديدية في تاريخ البلاد

لقطات جوية تكشف حجم كارثة تصادم قطارات الهند

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٦ صباحاً
لقطات جوية تكشف حجم كارثة تصادم قطارات الهند
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

أظهرت لقطات جوية، حجم كارثة حادث تصادم قطارات الهند، والذي يعد الأكثر دموية في تاريخ الهند منذ عقدين، بعدما راح ضحيته ما يقرب من 300 قتيل.

لقطات مروعة

وأصيب 900 آخرون بعد أن خرج قطار ركاب عن مساره واصطدم بقطارين آخرين في منطقة بالاسور في أوديشا يوم الجمعة الماضية، فيما تُظهر اللقطات المروعة، التي تم التقاطها بطائرة درونز، موقع تحطم القطارات، وتبين مدى الدمار الذي لحق بإحدى قرى الهند، بحسب فيديو نشرته “ديلي تليجراف”.

قد يهمّك أيضاً
التعليم عن بعد غدًا في مدارس عسير ورجال ألمع وسراة عبيدة ومحايل

التعليم عن بعد غدًا في مدارس عسير ورجال ألمع وسراة عبيدة ومحايل

النصر يستعد بمعسكر في البرتغال وجولة باليابان

النصر يستعد بمعسكر في البرتغال وجولة باليابان

وقُتل ما لا يقل عن 288 شخصًا وجُرح أكثر من 900 في الحادث، وهرع سكان القرى المجاورة لمساعدة الركاب على الخروج من القطارات المنكوبة ونقل الجثث أيضًا.

سبب الحادث

قال وزير السكك الحديد الهندي، أشويني فايشناو: إن حادث خروج القطارين عن مسارهما والذي خلف مئات القتلى والجرحى، نتج عن خلل في نظام الإشارات الإلكترونية أدى إلى تغيير مسار قطار بشكل خاطئ.

وأضاف في حديث لـ شبكة تلفزيون نيودلهي، اليوم الأحد، أن التحقيق سوف يكشف من فعل ذلك وما هو السبب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة حتى التخرج
السعودية اليوم

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة...

السعودية اليوم
تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية
العالم

تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة...

العالم
الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات يوم البحث العلمي بجامعة شقراء
السعودية اليوم

صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات...

السعودية اليوم
لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب
غرائب

لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال...

غرائب
لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك
السعودية اليوم

لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك

السعودية اليوم
طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن طائرة كندية
السعودية اليوم

طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن...

السعودية اليوم