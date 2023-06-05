لقطات جوية تكشف حجم كارثة تصادم قطارات الهند

أظهرت لقطات جوية، حجم كارثة حادث تصادم قطارات الهند، والذي يعد الأكثر دموية في تاريخ الهند منذ عقدين، بعدما راح ضحيته ما يقرب من 300 قتيل.

لقطات مروعة

وأصيب 900 آخرون بعد أن خرج قطار ركاب عن مساره واصطدم بقطارين آخرين في منطقة بالاسور في أوديشا يوم الجمعة الماضية، فيما تُظهر اللقطات المروعة، التي تم التقاطها بطائرة درونز، موقع تحطم القطارات، وتبين مدى الدمار الذي لحق بإحدى قرى الهند، بحسب فيديو نشرته “ديلي تليجراف”.

وقُتل ما لا يقل عن 288 شخصًا وجُرح أكثر من 900 في الحادث، وهرع سكان القرى المجاورة لمساعدة الركاب على الخروج من القطارات المنكوبة ونقل الجثث أيضًا.

سبب الحادث

قال وزير السكك الحديد الهندي، أشويني فايشناو: إن حادث خروج القطارين عن مسارهما والذي خلف مئات القتلى والجرحى، نتج عن خلل في نظام الإشارات الإلكترونية أدى إلى تغيير مسار قطار بشكل خاطئ.

وأضاف في حديث لـ شبكة تلفزيون نيودلهي، اليوم الأحد، أن التحقيق سوف يكشف من فعل ذلك وما هو السبب.