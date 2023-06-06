لقطات جوية توثق حجم الدمار بـ سد نوفا كاخوفكا بأوكرانيا

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أظهرت لقطات جوية، اليوم الثلاثاء، حجم الدمار الذي لحق بـ سد نوفا كاخوفكا في خيرسون.
وكشفت صحيفة نيويورك تايمز، أنه تم التقاط الصورة من قبل شركة بلانيت لابز الأمريكية
وبحسب الصحيفة، تظهر صورة الأقمار الصناعية التي التقطت صباح الثلاثاء تدمير سد نوفا كاخوفكا بالتفاصيل، بما في ذلك مدى سرعة اختراق المياه المنهارة وغمرها جزئيًا بالسد ومحيطه المباشر.
وتبادل المسؤولون الأوكرانيون والروس الاتهامات بتدمير سد نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون، الذي تم تجديده منذ فترة طويلة كهدف محتمل بسبب أهميته الاستراتيجية وإمكاناته التدميرية.
ويقع سد نوفا كاخوفكا في منطقة تسيطر عليها روسيا على طول نهر دنيبرو.