لقطات خلابة لتدفق شلالات الشفا

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وثق مقطع فيديو نشرته إمارة منطقة مكة المكرمة، لقطات خلابة لشلالات الشفا، وذلك بعد هطول الأمطار الغريرة.
وأظهر الفيديو، جمال تدفق شلالات الشفا بمكة المكرمة وسط المكان الذي يجمع بين الصخور الضخمة والطبيعة الخضراء.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.
#فيديو 🎥
شلالات #الشفا
تصوير: عبدالرحيم الثقفي pic.twitter.com/704hpSK0sl
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) June 11, 2023