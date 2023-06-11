Icon

جماهير الهلال: يوسف الثنيان أفضل لاعب بتاريخ النادي Icon عقوبة السجن لن تمنع ترامب من الترشح للرئاسة Icon نيويورك تايمز: رؤية محمد بن سلمان لمستقبل السعودية تتقدم نحو القمة Icon شوارع أنقرة تتحول لشلالات بفعل الأمطار Icon جماهير الأهلي ترفض التعاقد مع هوجو لوريس Icon شقيقتان تموتان جوعًا في السودان Icon فريقان يتنافسان على ضم عبدالكريم حسن في دوري روشن Icon ثعبان ينزل من فتحة مروحة السقف بأمريكا Icon للحجاج: اشتروا عبوات ماء زمزم من نقاط بيع معتمدة Icon خدمة الترميز تسهم في ضمان وصول أمتعة حجاج المغرب بأمان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد هطول الأمطار الغزيرة

لقطات خلابة لتدفق شلالات الشفا

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠١ مساءً
لقطات خلابة لتدفق شلالات الشفا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو نشرته إمارة منطقة مكة المكرمة، لقطات خلابة لشلالات الشفا، وذلك بعد هطول الأمطار الغريرة.

وأظهر الفيديو، جمال تدفق شلالات الشفا بمكة المكرمة وسط المكان الذي يجمع بين الصخور الضخمة والطبيعة الخضراء.

قد يهمّك أيضاً
هبوط جديد لـ الليرة التركية أمام الدولار

هبوط جديد لـ الليرة التركية أمام الدولار

تحذير من استخدام إبر المنجارو لفقدان الوزن

تحذير من استخدام إبر المنجارو لفقدان الوزن

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى الملاحة الجوية في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى الملاحة الجوية في 3...

وظائف
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 205 ريالات
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
تعليق كعكي على الاقتراب من ضم بنزيما
الرياضة

تعليق كعكي على الاقتراب من ضم بنزيما

الرياضة
أمانة جدة تلغي عقد استثمار شاطئ أبحر بعد رصد مخالفات
السعودية اليوم

أمانة جدة تلغي عقد استثمار شاطئ أبحر...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
الأمن العام : اسألوا عن المستندات اللازمة قبل استثمار أموالكم
السعودية اليوم

الأمن العام : اسألوا عن المستندات اللازمة...

السعودية اليوم
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات
السوق

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
التشكيل المتوقع لـ قمة الهلال والاتحاد الحاسمة
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ قمة الهلال والاتحاد الحاسمة

الرياضة