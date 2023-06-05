لقطات قاسية لقرد رضيع يمسك بجثة والدته المعلقة بفم نمر

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات قاسية لنمر يمسك برأس أنثى قرد في إحدى الغابات استعدادًا لتناولها بعد خنقها.
وفي مشهد قاسٍ وثقته عدسة الكاميرات، شوهد رضيع صغير متعلق بجثة والدته المعلقة في فم النمر وهو لا يعلم أن مصيره الموت مثل والدته.
وتسبب المشهد في إثارة انتقادات واسعة، وحمل تساؤلات مفادها كيف تحمل المصور قسوة هذا المشهد.