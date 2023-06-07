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كييف تدعو لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي

لقطات كارثية لانهيار السد الأوكراني واختفاء قرى بأكملها

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٦ صباحاً
لقطات كارثية لانهيار السد الأوكراني واختفاء قرى بأكملها
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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دعت وزارة الخارجية الأوكرانية إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي في أعقاب الأضرار التي لحقت بسد كاخوفكا، فيما حذرت تقارير محلية من أن المياه قد تكون غمرت قرى بأكملها.

محاولة إنقاذ المدنيين

وحاول رجال الإنقاذ إنقاذ المدنيين بعد ارتفاع منسوب مياه الفيضانات بعد أن فجر الروس سدًّا في أوكرانيا، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

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وتجري عمليات الإجلاء على قدم وساق لإنقاذ سكان البلدات والقرى على طول ضفاف نهر دنيبرو، حيث يتدفق حوالي 4.8 مليار جالون من المياه باتجاه مدينة خيرسون.

انهيار سد كاخوفكا

وانهار سد كاخوفكا بين عشية وضحاها، مع ارتفاع مياه الفيضانات بمعدل يصل إلى ثماني بوصات كل ساعة وسط سباق مع الزمن لإنقاذ أرواح المدنيين.

ومن المقرر أن تقوم أوكرانيا بإجلاء حوالي 17000 شخص من المناطق التي غمرتها الفيضانات، ولا يزال عدد القتلى والجرحى والمحاصرين من جراء انفجار السد غير واضحة في ظل هذه الكارثة غير المسبوقة.

محو قرى بأكملها

واضطر رجال الإنقاذ إلى استخدام القوارب المطاطية للإبحار بين المنازل أثناء محاولتهم إجلاء المدنيين، وأفادت وسائل إعلام روسية بأن مدينة نوفا كاخوفكا غمرت الآن بالمياه في أعقاب قصف السد المجاور لها.

وبدأت المياه تتدفق عبر حفرة ضخمة أصابت الهيكل في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، وحذر الرئيس زيلينسكي من أن 80 بلدة وقرية معرضة الآن لخطر ارتفاع المياه.

واتهمت أوكرانيا روسيا بتفجير السد، على أمل أن يؤدي إغراق نهر دنيبرو إلى إعاقة هجومها العسكري. وتسيطر روسيا على المنطقة، لكنها تصر على أن أوكرانيا مسؤولة.

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