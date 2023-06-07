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تحويل مخلفات النخيل إلى منتج صديق للبيئة

لقطات لأول مصنع نسائي لإنتاج الفحم في السعودية

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٥ مساءً
لقطات لأول مصنع نسائي لإنتاج الفحم في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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نجحت مجموعة من السيدات في تحويل مخلفات النخيل في مزارع ‎القصيم إلى فحم صديق للبيئة، لينشئن بذلك أول مصنع نسائي لإنتاج الفحم في ‎السعودية.

أول مصنع نسائي

ووثق تقرير لقناة “العربية”، مشاهد من داخل مصنع فحم قطرة التابع للجمعية النسائية الخيرية “قطرة”، حيث يقوم بإنتاج الفحم وتديره عدد من السيدات.

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وقالت مديرة المصنع سحر السلوم إن فكرة إنشائه بدأت من الأستاذة فاطمة التركي رحمها الله رائدة الأعمال الاجتماعية والخيرية والتطوعية، حيث تبرعت بجزء من منزلها لإنشاء المصنع عام 2011، بهدف دعم المستفيدات من الأرامل والمطلقات، حيث يعتبر أول مصنع نسائي بالسعودية.

مخلفات النخيل

وأوضحت أن الفكرة جاءت بعد كثرة مخلفات النخيل بمنطقة القصيم، ما جعلهن يفكرن بافتتاح مصنع لإعادة تدوير هذه المخلفات وتحويلها إلى فحم صديق للبيئة خالٍ من مادة الرصاص، لحماية البيئة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ولفتت إلى أن البداية كانت باستخدام معدات بسيطة حتى كبر المشروع وتطور وانتقل إلى المدينة الصناعية بالقصيم، وبعدها تم استيراد الآلات على مستوى أفضل وتوظيف العنصر الرجالي مع العنصر النسائي في المصنع.

وأضافت أنه وصل إنتاج المصنع السنوي تقريبًا حوالي 100 ألف كيلو، ومميزاته أنه إنتاج سعودي 100% وصديق للبيئة وخالٍ من الرصاص والمواد الكيماوية ويدوم فترة طويلة، مشيرة إلى أن الإنتاج اليومي منه يبلغ طنًا واحدًا.

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