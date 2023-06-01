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منها مرافقة الأمير هاشم للعروس

لقطات لافتة للأنظار في حفل قران الحسين والأميرة رجوة

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٧ مساءً
لقطات لافتة للأنظار في حفل قران الحسين والأميرة رجوة
المواطن - فريق التحرير

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وثقت عدسات الكاميرات الناقلة لعقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وعروسه السعودية الأميرة رجوة، لقطات ومواقف جميلة لافتة للأنظار، والتي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي.

الأمير هاشم والعروس

وثقت الكاميرات مرافقة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني للأميرة رجوة عقب وصولها لقصر زهران، حيث قام بمرافقتها لموقع عقد القران، ومعه كل من الأميرتين إيمان وسلمى ابنتي الملك عبد الله الثاني، شقيقتي ولي العهد، الأمير الحسين.

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وجالت العروس رجوة والأمير هاشم في أرجاء القصر حتى وصلا إلى ساحة عقد القران وسط تصفيق حار من قبل الحضور.

 الملك شاهد على القران

وشهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والأمير حسن بن طلال على عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله، حيث وقع الملك عبدالله في مكان الشاهد الأول ثم وقع العريس والعروس في المكان المخصص في عقد الزواج ومن ثم والد العروس.

وتوجه إمام الحضرة الهاشمية الذي أشرف على عقد القران للأمير حسن حيث وقع في المكان المخصص للشاهد الثاني.

 الأميرتان والفستان

وظهرت شقيقتا ولي العهد، الأميرة إيمان والأميرة سلمى تقفان خلف العروس رجوة تساعدانها في ترتيب الفستان، وتعديل وضعيته خلال مسيرها.

ولفت تصرف الأميرتين رواد مواقع التواصل الاجتماعي للبادرة الجميلة التي نفذتاها باهتمامهما بأدق تفاصيل عروس شقيقهما الأكبر.

 

 

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