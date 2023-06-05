لقطات لتساقط الأمطار وحبات البرد على حائل

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هطلت اليوم الاثنين، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وعددًا من المحافظات والمراكز والهجر.
ووثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة مع حبات برد على شمال الحائط جنوب منطقة حائل.
كما وثق مقطع فيديو آخر، جريان مياه الأمطار في شوارع حائل، ما أدى إلى استدعاء الفرق من أجل إزالة هذه المياه.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وحائل.
ويستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم والرياض، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
أمطار غزيرة على مدينة #حائل pic.twitter.com/eppIYgCIQP
— العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs) June 5, 2023