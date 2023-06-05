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بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة

لقطات لجريان السيول في الشملي

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ صباحاً
لقطات لجريان السيول في الشملي
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان سيول قرية المصع جنوب محافظة الشملي جنوب غرب حائل بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وحائل.

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رياح نشطة وأتربة مثارة

ويستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم و الرياض، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

 

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