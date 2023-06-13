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بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة

لقطات لجريان سيول مركز عفراء في بلقرن

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٧ مساءً
لقطات لجريان سيول مركز عفراء في بلقرن
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، لحظات تدفق وجريان سيول مركز عفراء في بلقرن بمنطقة عسير، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة خلال الساعات الماضية.

وأظهر المقطع، الذي تم التقاطه من الأجواء، مشاهد لجريان وتدفق سيول مركز عفراء، في مشهد مذهل.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصة الساحلية منها.

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