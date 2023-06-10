لقطات لجريان وتدفق السيول شمال غرب محايل عسير

وثق مقطع فيديو متداول، جريان وتدفق السيول بأحياء شمال غرب محايل عسير بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

سيول في محايل

وشهدت أحياء جنوب غرب محايل عسير، خلال الساعات الماضية، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وجريان للسيول، جعلها الله أمطار خير وبركة.

أتربة على تبوك

وفي وقت سابق، نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبة انعدام في الرؤية، على تبوك ومحافظة تيماء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.