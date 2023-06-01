لقطات لجولة الحسين والأميرة رجوة بشوارع العاصمة الأردنية

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أجرى ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، وقرينته الأميرة رجوة الحسين، جولة في شوارع العاصمة الأردنية عمان احتفالًا بعقد قرانهما اليوم.
وشهدت الجولة مراسم احتفال عسكرية وحضورًا جماهيريًا لافتًا، تزينت من خلاله الشوارع بالأعلام الأردنية احتفالًا بعقد قران ولي العهد الأردني، حيث قام هو وقرينته بإلقاء التحية على الشعب الأردني.
يأتي ذلك بعد قرانهما رسميًا وتبادل خواتم الزواج بين ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله وقرينته الأميرة رجوة الحسين، بحضور شخصيات من 70 دولة.
وشهدت مراسم الزفاف استقبال ملك الأردن عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا الضيوف من رؤساء وملوك من مختلف الدول العربية والدولية.
ووسط حضور رفيع المستوى، ظهر ولي العهد الأردني مرتديًا بدلته العسكرية بانتظار عروسه لعقد القران، وإلى جانبه ملك الأردن عبدالله الثاني.
وبمجرد وصولها تقدمت بصحبة الابن الأصغر للملك الأردني هاشم بن عبدالله، وخلفها ابنتاه إيمان وسلمى حتى وصلت لمكان عقد القران، حيث تبادلوا الأحاديث الدينية والودية، ومن ثم توقيع ملك الأردن وووالد العروس لتختتم بتوقيع العروسين وسط تصفيق من الحضور.
فيديو | جولة ولي عهد الأردن الأمير الحسين وحرمه الأميرة رجوة في شوارع العاصمة الأردنية عمان#الزفاف_الملكي#الإخبارية pic.twitter.com/FSjJqqAau3
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 1, 2023