لقطات لحريق ضخم في كانساس سيتي بميزوري الأمريكية

وقع حريق كبير في كانساس سيتي بولاية ميزوري الأمريكية، اليوم الخميس، وفقًا للعربية عاجل.

السيطرة على الحريق

وكافحت إدارة مكافحة الحرائق في مدينة كانساس الحريق في مستودع إيست بوتومز بعد ظهر يوم الخميس.

وأظهر الفيديو ارتفاع ألسنة النيران وأعمدة الدخان في محيط الحريق.

ولم يصدر أي بيان رسمي عن حجم الخسائر البشرية والمادية حتى الآن، كما لم تكشف أي جهة عن ملابسات الحريق.