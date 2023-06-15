Icon

لقطات لحريق ضخم في كانساس سيتي بميزوري الأمريكية Icon جود بيلينجهام يرتدي قميص زيدان مع ريال مدريد Icon انطلاق مهرجان جادة الإبل في تبوك بجوائز تتجاوز الـ 13 مليون ريال Icon استهداف وكالات فيدرالية أمريكية بهجوم إلكتروني عالمي Icon مصدر رئاسي فرنسي: ندعم استضافة السعودية لمعرض إكسبو 2030 Icon كافد راعيًا لـ النصر Icon القبض على شخص لاعتدائه على آخر بإطلاق النار عليه في الشرقية Icon صاعقة تضرب أمريكيًّا وتسقطه أرضًا Icon تنفيذ الحكم بحق قاتل القرهدي يعكس تطبيق العدالة الناجزة في السعودية Icon مدرب وولفرهامبتون خارج حسابات الهلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تحاول إدارة مكافحة الحرائق السيطرة عليه

لقطات لحريق ضخم في كانساس سيتي بميزوري الأمريكية

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٤ مساءً
لقطات لحريق ضخم في كانساس سيتي بميزوري الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وقع حريق كبير في كانساس سيتي بولاية ميزوري الأمريكية، اليوم الخميس، وفقًا للعربية عاجل.

السيطرة على الحريق

وكافحت إدارة مكافحة الحرائق في مدينة كانساس الحريق في مستودع إيست بوتومز بعد ظهر يوم الخميس.

قد يهمّك أيضاً
هل حُسمت صفقة راموس ؟ .. حساب الأهلي يثير الجدل بمقطع فيديو

هل حُسمت صفقة راموس ؟ .. حساب الأهلي يثير الجدل بمقطع فيديو

متاجر بنده تعلن عن وظائف في عدة مدن

متاجر بنده تعلن عن وظائف في عدة مدن

وأظهر الفيديو ارتفاع ألسنة النيران وأعمدة الدخان في محيط الحريق.

ولم يصدر أي بيان رسمي عن حجم الخسائر البشرية والمادية حتى الآن، كما لم تكشف أي جهة عن ملابسات الحريق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

غداً.. المرور يبدأ تفعيل الرصد الآلي لـ 7 مخالفات إلكترونياً
السعودية اليوم

غداً.. المرور يبدأ تفعيل الرصد الآلي لـ...

السعودية اليوم
جماهير الهلال تطلب التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند
الرياضة

جماهير الهلال تطلب التعاقد مع نجم بوروسيا...

الرياضة
تسهيلات تأشيرات زيارة السعودية تعكس الجهود المبذولة لتحسين تجارب الزوار وإثراء رحلتهم
السعودية اليوم

تسهيلات تأشيرات زيارة السعودية تعكس الجهود المبذولة...

السعودية اليوم
وصول الفوج الأول من حجاج جنوب أفريقيا
السعودية اليوم

وصول الفوج الأول من حجاج جنوب أفريقيا

السعودية اليوم
تعليم البكيرية يمدد فترة التقديم على حركة النقل الداخلي
السعودية اليوم

تعليم البكيرية يمدد فترة التقديم على حركة...

السعودية اليوم
الجامعة الإسلامية تعلن وظائف من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثامنة
حصاد اليوم

الجامعة الإسلامية تعلن وظائف من المرتبة السابعة...

حصاد اليوم
كاريفر لخدمات السيارات تطلق مبادرة همم
السعودية اليوم

كاريفر لخدمات السيارات تطلق مبادرة همم

السعودية اليوم
وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة للمشاركة في القمة العربية
السعودية اليوم

وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة للمشاركة...

السعودية اليوم