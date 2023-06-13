لقطات لرفع هلال منارة الحرم المكي باستخدام الرافعة

وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، رفع هلال منارة الحرم المكي باستخدام الرافعة.

ويعد الهلالان الخاصة بمنارتي باب الملك عبدالعزيز، من أبرز معالم العمارة الإسلامية عامة ومعالم المسجد الحرام خاصة.

خطة هندسية

جاء التركيب بالتنسيق بين وكالة المشاريع والدراسات الهندسية التابعة لرئاسة شؤون الحرمين، وشركاء النجاح مكتب إدارة الإنشاءات لمشاريع مكة المكرمة بوزارة المالية، اللذين قاما بالمتابعة والإشراف على أعمال تركيب الهلالين الخاصين بمنارتي باب الملك عبدالعزيز.

وتم اعتماد خطة هندسية محكمة أثناء رفعه لأعلى المنارات باستخدام معدات مخصصة لمثل هذه المواد، وقد تم تنفيذه وفق أفضل المواصفات والممارسات الفنية العالمية المتبعة في إدارة التنفيذ والتشييد للمشاريع الكبرى خاصة المشاريع النوعية منها.