لقطات لرفع هلال منارة الحرم المكي باستخدام الرافعة إحباط تهريب 260 كجم من القات بجازان ضبط مواطن ومقيم لترويجهما المخدرات بجازان والقصيم بريطانيا تشهد حوادث قتل بالجملة في يوم واحد فيضانات تركيا تربك المدن وتغرق الشوارع استقبال أفواج الحجاج القادمين من الخارج عبر منفذ حالة عمار جماهير الأهلي المصري تُغير اسم ملعب مركب محمد الخامس ! لقطات لهطول أمطار غزيرة وسيول في سبت العلاية الإطاحة بـ 5 مقيمين لترويجهم المخدرات في الشرقية وعسير الاتحاد يُغري كانتي بـ 25 مليون دولار سنويًا
وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، رفع هلال منارة الحرم المكي باستخدام الرافعة.
ويعد الهلالان الخاصة بمنارتي باب الملك عبدالعزيز، من أبرز معالم العمارة الإسلامية عامة ومعالم المسجد الحرام خاصة.
جاء التركيب بالتنسيق بين وكالة المشاريع والدراسات الهندسية التابعة لرئاسة شؤون الحرمين، وشركاء النجاح مكتب إدارة الإنشاءات لمشاريع مكة المكرمة بوزارة المالية، اللذين قاما بالمتابعة والإشراف على أعمال تركيب الهلالين الخاصين بمنارتي باب الملك عبدالعزيز.
وتم اعتماد خطة هندسية محكمة أثناء رفعه لأعلى المنارات باستخدام معدات مخصصة لمثل هذه المواد، وقد تم تنفيذه وفق أفضل المواصفات والممارسات الفنية العالمية المتبعة في إدارة التنفيذ والتشييد للمشاريع الكبرى خاصة المشاريع النوعية منها.
شاهد.. رفع هلال منارة #الحرم_المكي باستخدام الرافعة 🌙🏗️ pic.twitter.com/9LsaTNoywK
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 13, 2023