حقيقة حرمان برشلونة من المشاركة بدوري أبطال أوروبا لقطات لسقوط صاروخ على طريق مزدحم بالسيارات في أوكرانيا لحظة تقطيع الكعكة في حفل زفاف ولي عهد الأردن والأميرة رجوة رسالة ميسي الوداعية إلى خوردي آلبا زفة ولي عهد الأردن على الأميرة رجوة بصوت فنان العرب محمد عبده الشؤون النسائية بالمسجد النبوي ترفع جاهزيتها لاستقبال طلائع الحجاج سبب اعتذار محمد مران إلى تاليسكا لحظة سقوط بايدن خلال تخرج القوات الجوية الأمريكية 3 هدايا لـ الاتحاد بعد تصدره ترتيب الدوري السعودي حرائق غابات مستعرة تجبر آلاف الكنديين على الهروب
وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لسقوط صاروخ على طريق مزدحم في العاصمة الأوكرانية كييف.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن ارتفاع الصاروخ 5.3 متر وهو تابع لأوكرانيا، ومن نوع PAC-3 CRI المضاد للطائرات لشركة Lockheed Martin الأمريكية.
وأظهر الفيديو، الصاروخ وقد سقط حطامه على إحدى السيارات، ولا يوجد تفاصيل عن حالة صاحب السيارة حتى الآن.