لقطات لسقوط صاروخ على طريق مزدحم بالسيارات في أوكرانيا

وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لسقوط صاروخ على طريق مزدحم في العاصمة الأوكرانية كييف.

تفاصيل الصاروخ

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن ارتفاع الصاروخ 5.3 متر وهو تابع لأوكرانيا، ومن نوع PAC-3 CRI المضاد للطائرات لشركة Lockheed Martin الأمريكية.

وأظهر الفيديو، الصاروخ وقد سقط حطامه على إحدى السيارات، ولا يوجد تفاصيل عن حالة صاحب السيارة حتى الآن.