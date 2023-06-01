Icon

حقيقة حرمان برشلونة من المشاركة بدوري أبطال أوروبا Icon لقطات لسقوط صاروخ على طريق مزدحم بالسيارات في أوكرانيا Icon لحظة تقطيع الكعكة في حفل زفاف ولي عهد الأردن والأميرة رجوة Icon رسالة ميسي الوداعية إلى خوردي آلبا Icon زفة ولي عهد الأردن على الأميرة رجوة بصوت فنان العرب محمد عبده Icon الشؤون النسائية بالمسجد النبوي ترفع جاهزيتها لاستقبال طلائع الحجاج Icon سبب اعتذار محمد مران إلى تاليسكا Icon لحظة سقوط بايدن خلال تخرج القوات الجوية الأمريكية Icon 3 هدايا لـ الاتحاد بعد تصدره ترتيب الدوري السعودي Icon حرائق غابات مستعرة تجبر آلاف الكنديين على الهروب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
سقط على إحدى السيارات أثناء سيرها

لقطات لسقوط صاروخ على طريق مزدحم بالسيارات في أوكرانيا

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٤ مساءً
لقطات لسقوط صاروخ على طريق مزدحم بالسيارات في أوكرانيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لسقوط صاروخ على طريق مزدحم في العاصمة الأوكرانية كييف.

تفاصيل الصاروخ

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن ارتفاع الصاروخ 5.3 متر وهو تابع لأوكرانيا، ومن نوع  PAC-3 CRI المضاد للطائرات لشركة Lockheed Martin  الأمريكية.

قد يهمّك أيضاً
الاتحاد يُنهي ثاني أطول فترة غياب عن التتويج بالدوري

الاتحاد يُنهي ثاني أطول فترة غياب عن التتويج بالدوري

الاتحاد يفقد الفرصة في ضم دي ماريا

الاتحاد يفقد الفرصة في ضم دي ماريا

وأظهر الفيديو، الصاروخ وقد سقط حطامه على إحدى السيارات، ولا يوجد تفاصيل عن حالة صاحب السيارة حتى الآن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة