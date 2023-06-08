لقطات لصاعقة تضرب خزان نفط وتسبب كارثة

التقطت كاميرا مراقبة لحظة ضرب صاعقة لخزان نفط أدى لاحتراقه ثم انفجاره متسببًا بكارثة في المنطقة.

تفاصيل الحادث

وكافح المئات من رجال الإطفاء لإخماد النيران التي اندلعت في مدينة (ليك تشارلز) بولاية لويزيانا الأمريكية.

وفي الفيديو يمكن رؤية الصاعقة وهي تضرب بقوة الخزان، ثم اشتعلت النيران فيه خلال ثوانٍ معدودة.