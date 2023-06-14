Icon

الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة عند 5.25 % Icon السعودية ترفع الحظر عن استيراد اللحوم ومنتجاتها من أوغندا Icon تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا Icon ترقب بالأسواق العالمية لقرار الفيدرالي الأمريكي Icon اللواء المربع يقف على إنهاء إجراءات الحجاج عبر ميناء جدة الإسلامي Icon جماهير الهلال تطلب ترشح فهد بن نافل Icon وظائف شاغرة لدى رعاية الطبية Icon لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا Icon إحصائية تكشف أسباب هجمات أسماك القرش حول العالم Icon تغريم شركة المطاحن الأولى 10 ملايين ريال لمخالفتها نظام المنافسة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
يطلق عليه اسم الرتيلاء آكلة الطيور

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ مساءً
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رصد مقطع فيديو متداول لقطات لبعض العناكب التي تأكل اللحوم في غابات أمريكا الجنوبية.

الرتيلاء آكلة الطيور

وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهد عنكبوت يطلق عليه اسم (الرتيلاء آكلة الطيور) وموطنها الأصلي غابات أمريكا الجنوبية، وهو يلتهم طائرًا ضخمًا يعادل حجمه عشرات المرات حجم العنكبوت.

قد يهمّك أيضاً
رجل يدعي الموت ويحضر جنازته ليلقن عائلته درسًا هامًّا

رجل يدعي الموت ويحضر جنازته ليلقن عائلته درسًا هامًّا

عرفات ومنى تسجلان أعلى درجات الحرارة بالعالم أمس

عرفات ومنى تسجلان أعلى درجات الحرارة بالعالم أمس

وبحسب الخبراء، يقوم هذا النوع من العنكبوت، بنصب الفخاخ للطائر، ولحظة وقوع الطيور في الشباك تنقض عليها وتأكلها.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شركة البحر الأحمر تعلن عن 113 وظيفة شاغرة
حصاد اليوم

شركة البحر الأحمر تعلن عن 113 وظيفة...

حصاد اليوم
القبض على 3 مقيمين لترويجهم لحملات حج وهمية
أخبار أمنية

القبض على 3 مقيمين لترويجهم لحملات حج...

أخبار أمنية
العليمي: نشكر السعودية لردعها التهديدات عن الأمة العربية
السعودية اليوم

العليمي: نشكر السعودية لردعها التهديدات عن الأمة...

السعودية اليوم
ضبط 8 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب
السعودية اليوم

ضبط 8 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب

السعودية اليوم
نصائح جاسم المطوع لعلاج المشكلات الأسرية
صحة وطب‎

نصائح جاسم المطوع لعلاج المشكلات الأسرية

صحة وطب‎
الدفاع المدني يواصل جهوده لتأمين سلامة الحجاج
السعودية اليوم

الدفاع المدني يواصل جهوده لتأمين سلامة الحجاج

السعودية اليوم
ضبط مستودع أغذية مخالف بجدة
السعودية اليوم

ضبط مستودع أغذية مخالف بجدة

السعودية اليوم
وفاة نجم طاش ما طاش فهد الحيان
أخبار رئيسية

وفاة نجم طاش ما طاش فهد الحيان

أخبار رئيسية