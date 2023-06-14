لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

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رصد مقطع فيديو متداول لقطات لبعض العناكب التي تأكل اللحوم في غابات أمريكا الجنوبية.
وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهد عنكبوت يطلق عليه اسم (الرتيلاء آكلة الطيور) وموطنها الأصلي غابات أمريكا الجنوبية، وهو يلتهم طائرًا ضخمًا يعادل حجمه عشرات المرات حجم العنكبوت.
وبحسب الخبراء، يقوم هذا النوع من العنكبوت، بنصب الفخاخ للطائر، ولحظة وقوع الطيور في الشباك تنقض عليها وتأكلها.