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تعمل 6 ساعات في الشحنة الواحدة

لقطات لـ الحافلات ذاتية القيادة المستخدمة في حج 1444 لأول مرة

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٢ مساءً
لقطات لـ الحافلات ذاتية القيادة المستخدمة في حج 1444 لأول مرة
المواطن - فريق التحرير

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خاض مراسل قناة “العربية”، تجربة ركوب إحدى الحافلات ذاتية القيادة التي تستخدم لأول مرة في موسم الحج هذا العام 1444هـ.

مزايا الحافلة ذاتية القيادة

وأوضح المراسل أن الحافلة مكيفة ويتواجد بها عدد من الخدمات والكراسي المريحة، تتسع لـ11 شخصًا.

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ولفت إلى أن الحافلة لديها مسار خاص بها، وعند وجود أي مطبات تقوم المركبة بتهدئة نفسها بنفسها، ومن ثم تعمل في المسار المخصص لها الذي يرتبط بمشعري عرفات ومزدلفة.

وأوضح أنها تقوم باللف والدوران يمينًا ويسارًا بناء على ما يوجد في هذا الطريق، مؤكدًا أن الحافلة ذاتية القيادة تعمل على مدار 6 ساعات في الشحنة الواحدة وستنقل الحجاج على مدار اليوم من عرفات إلى مزدلفة.

الذكاء الاصطناعي بحافلات ذاتية القيادة

وحسب ما ذكرته الهيئة العامة للنقل، تستخدم الحافلات ذاتية القيادة، تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات والحساسات المحيطة بها للقيادة دون تدخل بشري، ضمن مسار محدد، حيث تقوم بجمع المعلومات خلال الحركة وتحليلها لاتحاد القرارات اللازمة ؛ بهدف تحسين تجربة الركاب وضمان السلامة الحيوية، وتتسع الحافلة الواحدة لـ11 مقعداً، وتسير 6 ساعات في الشحنة الواحدة، وتصل سرعتها إلى 30 كم في الساعة.

وتهدف الخدمة إلى تسهيل تنقل ضيوف الرحمن، وقياس مدى جدوى استخدام هذه التقنيات في حج 1444، ووضع الاشتراطات اللازمة لها في الأعوام القادمة لتشغيلها بالشكل التجاري.

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