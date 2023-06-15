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ضمن مشهد استثنائي

لقطات لـ 30 حوتًا قاتلًا قبالة ساحل كاليفورنيا

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٢ صباحاً
لقطات لـ 30 حوتًا قاتلًا قبالة ساحل كاليفورنيا
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لنحو 30 حوتًا قاتلًا في خليج مونتيري، قبالة ساحل كاليفورنيا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، في مشهد استثنائي.

ولم يجد رئيس مشروع الحيتان القاتلة غير الربحي في كاليفورنيا، تفسيرًا واضحًا لسبب تجمع تلك الحيتان، لكنه اعتبر الأمر “استثنائيًّا”.

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وازدادت رؤية الحيتان في الأسابيع الأخيرة، حيث جرى الإبلاغ عن بعضها كل يوم تقريبًا، خلال الأسبوع الماضي، في هذه المنطقة.

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