لقطات لقطار المشاعر المقدسة خلال تفويج الحجاج إلى مزدلفة

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نشرت قناة الإخبارية لقطات لمواصلة قطار المشاعر المقدسة، تفويج الحجاج من عرفات إلى مزدلفة.
وبدأ قطار المشاعر منذ وقت مبكر، اليوم، في نقل الحجاج وضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات وفق خطة تشغيلية منظمة لأداء الركن الأعظم من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة.
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قد أعلنت نجاح خطة تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى مسجد المشعر الحرام بمشعر مزدلفة عقب نفرتهم من عرفات وسط تنظيم وإجراءات وخدمات متكاملة عملت على تنفيذها مختلف اللجان العاملة بالمسجد، بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة.
وشهدت أروقة مسجد المشعر الحرام انسيابية لدى دخول وخروج الحجاج، وتأديتهم صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا؛ اقتداءً بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، في أجواء تملؤها الطمأنينة والسكينة والخشوع.
فيديو | قطار المشاعر المقدسة يواصل تفويج الحجاج من عرفات إلى مزدلفة#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/GsIigwpWFw
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 27, 2023