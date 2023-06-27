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وفق خطة تشغيلية منظمة

لقطات لقطار المشاعر ينقل الحجاج إلى مشعر عرفات

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٥ صباحاً
لقطات لقطار المشاعر ينقل الحجاج إلى مشعر عرفات
المواطن - فريق التحرير

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بدأ قطار المشاعر منذ وقت مبكر، في نقل الحجاج وضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات وفق خطة تشغيلية منظمة لأداء الركن الأعظم من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة.

يوم عرفة

وبدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح هذا اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

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تفويج الحجيج

وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

 

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