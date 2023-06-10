Icon

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مان سيتي والإنتر Icon رئيس ريال مدريد: سنتعاقد مع كيليان مبابي ولكن ! Icon ترامب في أول خطاب بعد الاتهامات الجديدة: سأعود للرئاسة وسأجعل أمريكا عظيمة Icon لقطات للأمطار الغزيرة على عرعر Icon جيف بيزوس يجري أغرب عملية شراء لسهم واحد بأمازون Icon وليد عبدالهادي المنصور يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد Icon نقل ملكية السلاح إلكترونيًا عبر أبشر Icon نيمار: كنت أعلم باختيار ميسي لـ إنتر ميامي Icon نظام نور يبدأ تسجيل الطلاب المستجدين بالمدارس الأهلية والعالمية والأجنبية غدًا Icon 15 مليون يورو تُقرب نجم كريستال بالاس من النصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط تحذيرات كثيرة

لقطات للأمطار الغزيرة على عرعر

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
لقطات للأمطار الغزيرة على عرعر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة اليوم السبت، على القرية غرب مدينة عرعر بالحدود الشمالية.

وهطلت اليوم أمطار على مدينة عرعر وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

قد يهمّك أيضاً
مرشحة الرئاسة نيكي هايلي: أمريكا بحاجة إلى العرب وروسيا

مرشحة الرئاسة نيكي هايلي: أمريكا بحاجة إلى العرب وروسيا

نونو سانتو يقترب من البقاء مع الاتحاد

نونو سانتو يقترب من البقاء مع الاتحاد

أمطار متفاوتة

وكان الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، توقع في وقت سابق، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد بعدة مناطق خلال الـ 24 ساعة المقبلة، من اليوم السبت حتى صباح يوم الأحد الموافق 22/11/ 1444هـ.

وأوضح الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع “توتير”، أن الحالة الممطرة المتوقعة تشمل أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان وتبوك والجوف والحدود الشمالية وجنوب منطقة مكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الظهور الأول لوالدة رجوة آل سيف في حفل الحناء
العالم

الظهور الأول لوالدة رجوة آل سيف في...

العالم
ترميم توقع عددًا من الاتفاقيات واستنساخ تجربتها بمنطقة الرياض
السعودية اليوم

ترميم توقع عددًا من الاتفاقيات واستنساخ تجربتها...

السعودية اليوم
دب جائع يقتحم مخبزًا ويلتهم 60 كعكة بأمريكا
غرائب

دب جائع يقتحم مخبزًا ويلتهم 60 كعكة...

غرائب
قرار منع دخول المقيمين للعاصمة المقدسة إلا بتصريح يدخل حيز التنفيذ
السعودية اليوم

قرار منع دخول المقيمين للعاصمة المقدسة إلا...

السعودية اليوم
66 وظيفة شاغرة في فروع الأهلي إسناد
وظائف

66 وظيفة شاغرة في فروع الأهلي إسناد

وظائف
منع أكبر بورصة تشفير بالعالم من الوصول للنظام المصرفي الأمريكي
العالم

منع أكبر بورصة تشفير بالعالم من الوصول...

العالم
سقوط لوحة إعلانية في جازان جراء الأمطار
السعودية اليوم

سقوط لوحة إعلانية في جازان جراء الأمطار

السعودية اليوم
مدني الرياض يخمد حريقًا في مركبة بمحطة وقود
السعودية اليوم

مدني الرياض يخمد حريقًا في مركبة بمحطة...

السعودية اليوم