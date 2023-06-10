لقطات للأمطار الغزيرة على عرعر

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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة اليوم السبت، على القرية غرب مدينة عرعر بالحدود الشمالية.
وهطلت اليوم أمطار على مدينة عرعر وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.
وكان الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، توقع في وقت سابق، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد بعدة مناطق خلال الـ 24 ساعة المقبلة، من اليوم السبت حتى صباح يوم الأحد الموافق 22/11/ 1444هـ.
وأوضح الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع “توتير”، أن الحالة الممطرة المتوقعة تشمل أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان وتبوك والجوف والحدود الشمالية وجنوب منطقة مكة.