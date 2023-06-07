Icon

هيئة المحامين تحيل عددًا من منتحلي المهنة إلى النيابة Icon العروض الأوروبية تُهدد انتقال ويلفريد زاها للنصر Icon مناظر خلابة لشلالات الباحة بعد هطول الأمطار Icon إحباط تهريب أطنان من القات والحشيش والأقراص الممنوعة في 3 مناطق Icon طائرة كريم بنزيما في طريقها إلى السعودية Icon هبوط جديد لـ الليرة التركية أمام الدولار Icon عرض خيالي من إنتر ميامي لإبعاد ميسي عن الهلال Icon أولمبياد البرمجة يواصل استقبال طلبات الالتحاق بمسابقة المتوسطة والثانوية Icon الأمن العام : اسألوا عن المستندات اللازمة قبل استثمار أموالكم Icon صالح القرني بعد صفقة بنزيما: يا خصم الإتي جاتك الهزيمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
وصفته الشركة بخطأ تم تصحيحه خلال دقائق

لقطات لمدير يغلق باب شركة بالسلاسل لمنع خروج الموظفين

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٢ صباحاً
لقطات لمدير يغلق باب شركة بالسلاسل لمنع خروج الموظفين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول لأحد موظفي الأمن الخاصين يغلق الباب الرئيسي للشركة بالأقفال والسلاسل؛ لمنع خروج الموظفين أثناء وقت العمل بتعليمات من مدير الشركة بالهند.

تفاصيل الحادث

وأفاد الحارس في المقطع، بأنه تلقى التوجيهات من أنوراغ سيدي وهو مدير شركة “كودينغ نينجاس” الهندية لتكنولوجيا المعلومات.

قد يهمّك أيضاً
هدف و”دسر” يساهمان بتدريب وتوظيف سعوديين في تقنية الطباعة الثلاثية

هدف و”دسر” يساهمان بتدريب وتوظيف سعوديين في تقنية الطباعة الثلاثية

صندوق هدف يعلن 8 دورات تدريبية مجانية لتعليم الإنجليزية

صندوق هدف يعلن 8 دورات تدريبية مجانية لتعليم الإنجليزية

وتسبب الفيديو في غضب واسع، وعلى الإثر أصدرت الشركة بيانًا أقرت فيه بالحادث ووصفته بأنه خطأ تم تصحيحه خلال دقائق من وقوعه.

وذكرت الشركة في البيان: “نريد أن نوضح أن الحادث الذي وقع مؤخرًا في أحد مكاتبنا كان بسبب إجراء مؤسف من قبل أحد الموظفين. تم تصحيحه على الفور في غضون دقائق، واعترف الموظف بخطئه واعتذر عن الإزعاج الذي تسبب فيه”.

وأكدت أن “هذا كان حادثًا منفردًا ونتخذ إجراءات استباقية لضمان عدم تكرار ذلك. كما أنه جاري اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الموظف المعني”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطوات شراء سيارة مستعملة بعد الضريبة الجديدة
السعودية اليوم

خطوات شراء سيارة مستعملة بعد الضريبة الجديدة

السعودية اليوم
الدفاع المدني يحذر أهالي مكة والباحة وعسير
السعودية اليوم

الدفاع المدني يحذر أهالي مكة والباحة وعسير

السعودية اليوم
ضبط مروجَي الشبو بجدة وإحباط تهريب القات في عسير
أخبار أمنية

ضبط مروجَي الشبو بجدة وإحباط تهريب القات...

أخبار أمنية
تمديد القيود الأوروبية المفروضة على استيراد الحبوب الأوكرانية
العالم

تمديد القيود الأوروبية المفروضة على استيراد الحبوب...

العالم
توفير الوظائف في المناطق الاقتصادية بدعم برامج زيادة المهارات والتدريب
السعودية اليوم

توفير الوظائف في المناطق الاقتصادية بدعم برامج...

السعودية اليوم
البليهي يُثير الجدل: أنا من سيُحدد بطل دوري روشن
آخر الاخبار

البليهي يُثير الجدل: أنا من سيُحدد بطل...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير
وظائف

وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير

وظائف
الولايات المتحدة: السعودية من أهم شركائنا في المنطقة
السعودية اليوم

الولايات المتحدة: السعودية من أهم شركائنا في...

السعودية اليوم