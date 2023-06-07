لقطات لمدير يغلق باب شركة بالسلاسل لمنع خروج الموظفين

وثق مقطع فيديو متداول لأحد موظفي الأمن الخاصين يغلق الباب الرئيسي للشركة بالأقفال والسلاسل؛ لمنع خروج الموظفين أثناء وقت العمل بتعليمات من مدير الشركة بالهند.

تفاصيل الحادث

وأفاد الحارس في المقطع، بأنه تلقى التوجيهات من أنوراغ سيدي وهو مدير شركة “كودينغ نينجاس” الهندية لتكنولوجيا المعلومات.

وتسبب الفيديو في غضب واسع، وعلى الإثر أصدرت الشركة بيانًا أقرت فيه بالحادث ووصفته بأنه خطأ تم تصحيحه خلال دقائق من وقوعه.

وذكرت الشركة في البيان: “نريد أن نوضح أن الحادث الذي وقع مؤخرًا في أحد مكاتبنا كان بسبب إجراء مؤسف من قبل أحد الموظفين. تم تصحيحه على الفور في غضون دقائق، واعترف الموظف بخطئه واعتذر عن الإزعاج الذي تسبب فيه”.

وأكدت أن “هذا كان حادثًا منفردًا ونتخذ إجراءات استباقية لضمان عدم تكرار ذلك. كما أنه جاري اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الموظف المعني”.