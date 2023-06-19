لقطات لمشروب ريد بول يفجر زجاج السيارات

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لشخص يكشف خطر مشروب ريد بول على صحة الإنسان.
وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهد شخص وهو يضع مشروب ريد بول على زجاج السيارات، وما هي إلا لحظات حتى انفجر الزجاج.
ولقي الفيديو خلال الساعات الماضية تفاعلًا كبيرًا خلال الساعات الماضية مع تأثير المشروب.