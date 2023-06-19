Icon

اللواء الشهري يتفقد سير العمل بوحدة أمن ميناء جدة الإسلامي Icon تصرف وزير عراقي مع رجل ستيني يثير الجدل Icon وصول أكثر من 744 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى أمس Icon لحظة اندلاع حريق في باخرة فلبينية على متنها 120 شخصًا Icon وصية مؤثرة لحاج سوري قبل وفاته بمكة المكرمة Icon بدء المرحلة الثانية من خدمة حافلات الرياض بـ 9 مسارات جديدة Icon خسارة كرواتيا ضد إسبانيا تُعيد ذكرى أليمة لمودريتش بعد 5 سنوات ! Icon منتخب إسبانيا بطلًا لـ دوري الأمم الأوروبية للمرة الأولى بتاريخه Icon لقطات لمشروب ريد بول يفجر زجاج السيارات Icon أهم مميزات استضافة الرياض لمعرض EXPO 2030 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
لقي الفيديو تفاعلًا كبيرًا

لقطات لمشروب ريد بول يفجر زجاج السيارات

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٢ صباحاً
لقطات لمشروب ريد بول يفجر زجاج السيارات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لشخص يكشف خطر مشروب ريد بول على صحة الإنسان.

 

قد يهمّك أيضاً
منتخب الأرجنتين يكسب ودية أستراليا بثنائية

منتخب الأرجنتين يكسب ودية أستراليا بثنائية

وفاة مدرب تشيلسي السابق جون هولينز

وفاة مدرب تشيلسي السابق جون هولينز

وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهد شخص وهو يضع مشروب ريد بول على زجاج السيارات، وما هي إلا لحظات حتى انفجر الزجاج.

ولقي الفيديو خلال الساعات الماضية تفاعلًا كبيرًا خلال الساعات الماضية مع تأثير المشروب.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم