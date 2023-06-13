لقطات لهطول أمطار غزيرة وسيول في سبت العلاية

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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وجريان السيول في سبت العلاية بمنطقة عسير، خلال الساعات الماضية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.
في حين تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف,كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصة الساحلية منها.