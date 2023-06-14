لقطات لهطول الأمطار الغزيرة على الطائف

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وثق مقطع فيديو نشرته إمارة منطقة مكة المكرمة، هطول أمطار غزيرة على محافظة الطائف، وسط تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد باستمرارها حتى التاسعة مساءً.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضح المركز أن هذه العواصف الرعدية يصاحبها، نشاط في الرياح السطحية، وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان للسيول.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الشرقية والرياض.
#فيديو 🎥
أمطار #الطائف
تصوير: حسن السفياني
.#الطائف_الان pic.twitter.com/z7sfMXCuuI
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) June 14, 2023