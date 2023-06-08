لقطات مرعبة لثوران بركان كيلاويا بأمريكا

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لثوران بركان كيلاويا في ولاية هاواي الأمريكية قبل قليل.
وبحسب الفيديو المتداول، تدفقت الحِمم في منظر وُصف بأنه أقرب للجحيم.
وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، هناك مخاوف من هبوب رياح ناقلة للغاز البركاني لأماكن آهلة بالسكان مما قد يسبب مشاكل صحية خطيرة للعينين والجلد والرئتين وفي حالات شديدة قد تصل إلى الموت.