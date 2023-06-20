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مع إجلاء 25 ألف زائر

لقطات مروعة لحريق أكبر الملاهي في ألمانيا

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٨ مساءً
لقطات مروعة لحريق أكبر الملاهي في ألمانيا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت السلطات في ألمانيا، عن إعادة فتح مدينة ملاهي “يوربا بارك” والتي تعد أكبر مدينة ملاهٍ بالبلاد، وذلك بعد حريق شب فيها، ما أدى إلى إجلاء 25 ألف زائر.

حريق ملاهي ألمانيا

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، تسبب الحريق الضخم في تصاعد عمود كثيف من الدخان الأسود في سماء الملاهي الواقعة ببلدة روست بالقرب من الحدود الفرنسية، مع إجلاء الزوار الذي يتوافدون عليها بشكل منظم.

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واندلع حريق الملاهي في ألمانيا بغرفة تحكم في منطقة جذب بعد ظهر أمس الاثنين، في وقت كان فيه حوالي 25 ألف شخص يزورون الملاهي التي تعد من أكبر الملاهي في ألمانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن أجهزة إنذار الحريق تعمل بشكل صحيح وتم إخلاء الحديقة حيث هرع حوالي 450 من رجال الإطفاء والشرطة ورجال الطوارئ إلى مكان الحادث.

فيما أصيب اثنان من رجال الإطفاء بجروح طفيفة لكن لم يصب أي زائر.

سبب حريق ملاهي في ألمانيا

وقال مسؤولون إن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق، وستظل المنطقة المحيطة بموقع الحريق مغلقة بينما يعاد فتح باقي الملاهي.

وتعد مدينة ملاهي يوربا بارك بألمانيا هي وجهة سياحية شهيرة جذبت أكثر من 6 ملايين زائر العام الماضي، معظمهم من ألمانيا وفرنسا وسويسرا.

وتحتوي على مناطق تستند مضمونها على بلدان أوروبية مختلفة، وثلاثة على أساس خيالي، وتستضيف الحديقة أيضًا مؤتمرات وهي مكان شهير للأحداث والإنتاج التلفزيوني.

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