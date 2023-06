لقطات مروعة لوفاة 31 شخصًا في انفجار مطعم بالصين

لقى ما لا يقل عن 31 شخصًا مصرعهم وأصيب سبعة آخرون فى مدينة ينتشوان فى منطقة نينغشيا شمال غرب الصين بعد انفجار غاز فى مطعم شواء، مساء أمس الأربعاء ، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية.

ونجم الانفجار عن تسرب لخزان غاز مسال داخل المطعم ووقع حوالي الساعة 8:40 مساء، وفقًا لما ذكرته محطة CCTV الحكومية. وشهد الحادث وقوع مصابين، ومنهم شخص مازال فى حالة حرجة. ونقلت سيارات الإسعاف ستة أشخاص إلى المستشفى بعد تعرضهم لإصابات طفيفة وحروق.

وأرسلت سلطات الإطفاء المحلية 20 مركبة وأكثر من 100 فرد إلى موقع الحادث، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ حتى الساعة 4 صباح الخميس، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية.

An explosion at a barbecue restaurant in China's Yinchuan has claimed the lives of 31 people, according to local authorities. #GLOBALink pic.twitter.com/OYRLOAJDuA

— China Xinhua News (@XHNews) June 22, 2023