لقطات مروعة لوفاة 31 شخصًا في انفجار مطعم بالصين محمد بن فهد: تسمية طريق الرياض القصيم يؤكد وفاء القيادة للملك فهد إطلاق خدمة حفاوة لتعليم قراءة وحفظ القرآن لقاصدي المسجد الحرام إغاثي الملك سلمان يدرب 20 قابلة في اليمن ميسي ينصح مبابي بالرحيل عن باريس وزير الحج: أعداد الحجاج هذا العام تبلغ نحو 2 مليون حاج نائب أمير الشرقية يوجه بالتحقيق في مشاجرة طلاب ثانوية بالقطيف الأخضر يخطف الأنظار في كأس آسيا تحت 17 عامًا الحالة الصحية لمرضى كوفيد الأكثر تأثرًا بتلوث الهواء اعتماد إجراءات النقل الداخلي لمعلمي ينبع
لقى ما لا يقل عن 31 شخصًا مصرعهم وأصيب سبعة آخرون فى مدينة ينتشوان فى منطقة نينغشيا شمال غرب الصين بعد انفجار غاز فى مطعم شواء، مساء أمس الأربعاء ، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية.
ونجم الانفجار عن تسرب لخزان غاز مسال داخل المطعم ووقع حوالي الساعة 8:40 مساء، وفقًا لما ذكرته محطة CCTV الحكومية. وشهد الحادث وقوع مصابين، ومنهم شخص مازال فى حالة حرجة. ونقلت سيارات الإسعاف ستة أشخاص إلى المستشفى بعد تعرضهم لإصابات طفيفة وحروق.
وأرسلت سلطات الإطفاء المحلية 20 مركبة وأكثر من 100 فرد إلى موقع الحادث، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ حتى الساعة 4 صباح الخميس، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية.
An explosion at a barbecue restaurant in China's Yinchuan has claimed the lives of 31 people, according to local authorities. #GLOBALink pic.twitter.com/OYRLOAJDuA
— China Xinhua News (@XHNews) June 22, 2023
وتُظهر الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية في الصين، لقطات مروعة للحادث والمبنى المتضرر، وتصاعد الدخان في الهواء.
وقالت السلطات الصينية، في بيان اليوم الخميس، إن التحقيقات التي أجرتها الشرطة ورجال الإطفاء في مكان الحادث أثبتت أن اثنين من موظفي المطعم قد شمّا رائحة الغاز قبل حوالي ساعة من الانفجار.
واكتشفت سلطات التحقيق أن صمام الغاز الخاص بالطعم مكسور ، وأرسل أصحاب المطعم شخص آخر لشراء صمام جديد، ووقع الانفجار أثناء استبدال الصمام.
وبدورها، اعتقلت الشرطة تسعة أشخاص وجمدت ممتلكاتهم، بما في ذلك مدير المطعم والعاملين، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية “تشاينا يوث ديلي”.
ووصف الرئيس الصيني شي جين بينغ، الحادث بأنه “مفجع”، وقال إنه كان “درسًا عميقًا” ، حسبما ذكرت الإذاعة الحكومية CCTV يوم الخميس.
وأضاف شي أنه من الضروري معالجة الجرحى ومواساة أسر الضحايا ومعرفة سبب الحادث في أسرع وقت ممكن. كما أمر السلطات الحكومية المعنية بإجراء مراجعة لمخاطر السلامة وتعزيز مراقبة السلامة في القطاعات الرئيسية ، حسبما ذكرت CCTV.
جاء الحادث قبل أن تبدأ الصين عطلتها الوطنية العامة التي تستمر ثلاثة أيام ، بداية من الخميس إلى السبت المقبل.