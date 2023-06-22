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وصف الرئيس الصيني الحادث بالمفجع

لقطات مروعة لوفاة 31 شخصًا في انفجار مطعم بالصين

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٩ مساءً
لقطات مروعة لوفاة 31 شخصًا في انفجار مطعم بالصين
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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لقى ما لا يقل عن 31 شخصًا مصرعهم وأصيب سبعة آخرون فى مدينة ينتشوان فى منطقة نينغشيا شمال غرب الصين بعد انفجار غاز فى مطعم شواء، مساء أمس الأربعاء ، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية.

انفجار مطعم بالصين

ونجم الانفجار عن تسرب لخزان غاز مسال داخل المطعم ووقع حوالي الساعة 8:40 مساء، وفقًا لما ذكرته محطة CCTV الحكومية. وشهد الحادث وقوع  مصابين، ومنهم شخص مازال فى حالة حرجة. ونقلت سيارات الإسعاف ستة أشخاص إلى المستشفى بعد تعرضهم لإصابات طفيفة وحروق.

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وأرسلت سلطات الإطفاء المحلية 20 مركبة وأكثر من 100 فرد إلى موقع الحادث، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ حتى الساعة 4 صباح الخميس، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية.

لقطات مروعة للحادث

وتُظهر الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية في الصين، لقطات مروعة للحادث والمبنى المتضرر، وتصاعد الدخان في الهواء.

وقالت السلطات الصينية، في بيان اليوم الخميس، إن التحقيقات التي أجرتها الشرطة ورجال الإطفاء في مكان الحادث أثبتت أن اثنين من موظفي المطعم قد شمّا رائحة الغاز قبل حوالي ساعة من الانفجار.

تفاصيل الحادث المفجع

واكتشفت سلطات التحقيق أن صمام الغاز الخاص بالطعم مكسور ، وأرسل أصحاب المطعم شخص آخر لشراء صمام جديد، ووقع الانفجار أثناء استبدال الصمام.

وبدورها، اعتقلت الشرطة تسعة أشخاص وجمدت ممتلكاتهم، بما في ذلك مدير المطعم والعاملين، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية “تشاينا يوث ديلي”.

تعليقات الرئيس الصيني

ووصف الرئيس الصيني شي جين بينغ، الحادث بأنه “مفجع”، وقال إنه كان “درسًا عميقًا” ، حسبما ذكرت الإذاعة الحكومية CCTV يوم الخميس.

وأضاف شي أنه من الضروري معالجة الجرحى ومواساة أسر الضحايا ومعرفة سبب الحادث في أسرع وقت ممكن. كما أمر السلطات الحكومية المعنية بإجراء مراجعة لمخاطر السلامة وتعزيز مراقبة السلامة في القطاعات الرئيسية ، حسبما ذكرت CCTV.

جاء الحادث قبل أن تبدأ الصين عطلتها الوطنية العامة التي تستمر ثلاثة أيام ، بداية من الخميس إلى السبت المقبل.

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