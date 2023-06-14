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مقتل 11 شخصًا في هجوم على مدينة كريفيي ريه

لقطات من آثار القصف الروسي لمسقط رأس زيلينسكي

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٦ صباحاً
لقطات من آثار القصف الروسي لمسقط رأس زيلينسكي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مصادر رسمية أوكرانية عن ارتفاع حصيلة القتلى في قصف صاروخي على مدينة كريفيي ريه، مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى 11 شخصًا.

هجمات صاروخية

ونشرت وكالة رويترز للأنباء، مقاطع فيديو لآثار القصف المدمر للمدينة الأوكرانية، وقال حاكم إقليم دنيبروبيتروفسك سيرهي ليساك: “في هذه الليلة الرهيبة، قُتل 11 مدنيًّا في المدينة”.

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وتعرضت المدينة ليلًا لهجمات صاروخية كثيفة، استهدفت مباني سكنية مدنية، من بينها مبنى مؤلف من خمسة طوابق، وفق ما صدر عن مسؤولين أوكرانيين.

لقطات لآثار الدمار

ونشر حساب تلغرام الخاص بالرئيس الأوكراني مقاطع فيديو تظهر احتراق المباني المستهدفة.

وأعلنت السلطات الأوكرانية في وقت مبكر عن مقتل 10 أشخاص. لكن حاكم إقليم دنيبروبيتروفسك أعلن في وقت لاحق عن وفاة شخص آخر متأثرًا بجروحه.

إطلاق صفارات الإنذار

وأطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد عقب استهداف مناطق أوكرانية عدة، بما في ذلك العاصمة، بصواريخ وطائرات مسيرة روسية.

وقالت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف: إن أنظمة الدفاع الجوي نجحت في صد الهجمات الجوية في أنحاء المنطقة خلال الليل. وإنها نجحت في تدمير الصواريخ التي أطلقتها روسيا.

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