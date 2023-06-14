مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة قيادة بأمريكا مقارنة بالسعودية موسكو تتوعد كندا بسبب قرارها بمصادرة الطائرة الروسية نظام المعاملات المدنية ترجمة لجهود الإصلاح والتنمية لتعزيز الشفافية لقطات من آثار القصف الروسي لمسقط رأس زيلينسكي ترامب يعبر عن فرحته أثناء الخروج من المحكمة ولي العهد: نظام المعاملات المدنية نقلة كبرى ضمن منظومة الـتشريعات المتخصصة شخص يرتدي ملابس السجن يندفع أمام موكب ترامب أزمة على منصة ريديت بسبب احتجاجات على رفع الأسعار مجلس الوزراء يوافق على نظام المعاملات المدنية بدر بن سلطان يقف على جاهزية خدمات الحجاج في مطار الملك عبدالعزيز
أعلنت مصادر رسمية أوكرانية عن ارتفاع حصيلة القتلى في قصف صاروخي على مدينة كريفيي ريه، مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى 11 شخصًا.
ونشرت وكالة رويترز للأنباء، مقاطع فيديو لآثار القصف المدمر للمدينة الأوكرانية، وقال حاكم إقليم دنيبروبيتروفسك سيرهي ليساك: “في هذه الليلة الرهيبة، قُتل 11 مدنيًّا في المدينة”.
وتعرضت المدينة ليلًا لهجمات صاروخية كثيفة، استهدفت مباني سكنية مدنية، من بينها مبنى مؤلف من خمسة طوابق، وفق ما صدر عن مسؤولين أوكرانيين.
'It was seriously bad': At least ten people were killed in a Russian missile strike on an apartment building in Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy's hometown of Kryvyi Rih https://t.co/LTAvHQIAYI pic.twitter.com/EfnAz68NKQ
— Reuters (@Reuters) June 13, 2023
ونشر حساب تلغرام الخاص بالرئيس الأوكراني مقاطع فيديو تظهر احتراق المباني المستهدفة.
وأعلنت السلطات الأوكرانية في وقت مبكر عن مقتل 10 أشخاص. لكن حاكم إقليم دنيبروبيتروفسك أعلن في وقت لاحق عن وفاة شخص آخر متأثرًا بجروحه.
وأطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد عقب استهداف مناطق أوكرانية عدة، بما في ذلك العاصمة، بصواريخ وطائرات مسيرة روسية.
وقالت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف: إن أنظمة الدفاع الجوي نجحت في صد الهجمات الجوية في أنحاء المنطقة خلال الليل. وإنها نجحت في تدمير الصواريخ التي أطلقتها روسيا.