لقطات من آثار القصف الروسي لمسقط رأس زيلينسكي

أعلنت مصادر رسمية أوكرانية عن ارتفاع حصيلة القتلى في قصف صاروخي على مدينة كريفيي ريه، مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى 11 شخصًا.

هجمات صاروخية

ونشرت وكالة رويترز للأنباء، مقاطع فيديو لآثار القصف المدمر للمدينة الأوكرانية، وقال حاكم إقليم دنيبروبيتروفسك سيرهي ليساك: “في هذه الليلة الرهيبة، قُتل 11 مدنيًّا في المدينة”.

وتعرضت المدينة ليلًا لهجمات صاروخية كثيفة، استهدفت مباني سكنية مدنية، من بينها مبنى مؤلف من خمسة طوابق، وفق ما صدر عن مسؤولين أوكرانيين.