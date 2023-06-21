لقطات من استعراض قوات أمن الحج أمام وزير الداخلية

وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS طريقة استخراج وثيقة التخرج من الثانوية عبر نظام نور وظائف شاغرة في شركة روشن العقارية لقطات من استعراض قوات أمن الحج بحضور عبدالعزيز بن سعود موعد مباراة السعودية والصين منصة توجيهية وإرشادية تفاعلية لموسم الحج 1444هـ الذكاء الاصطناعي يمنح ذراعًا إلكترونية لامرأة دهسها قطار مرتين موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر فهد بن سلطان يكرم 30 مزارعًا فازوا بجائزته الزراعية خروج ثلثي المرافق الصحية في السودان عن الخدمة
وثقت “المواطن” لقطات من استعراض قوات أمن الحج استعدادًا لمشاركتهم في تأمين حج هذا العام، وذلك بحضور وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.
وتشارك في قوات أمن الحج فرق من كافة القطاعات الأمنية تعمل في تناغم وفق خطة أمنية مكتملة الأركان، سخرت لها الدولة كافة الإمكانيات لضمان راحة ضيوف الرحمن.
وفي وقت سابق، وقف الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، على جاهزية قوات وزارة الحرس الوطني المشاركة ضمن مهام الحج الأمنية تحت شعار “بسلام آمنين”، حيث شهد الاستعراض الذي نظمته قوات الوزارة المُشاركة لهذا العام 1444هـ.
وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل بمركز تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي، رئيس الجهاز العسكري بالوزارة المكلف اللواء الركن محمد بن زيد القحطاني ومساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء الركن عبدالله بن علي التويجري، وعدد من قادة ورؤساء ومدراء الهيئات والإدارات، ثم عُزف السلام الملكي.
فيديو | استعراض قوات أمن #الحج أمام #وزير_الداخلية
تغطية: @b_srab#صحيفة_المواطن pic.twitter.com/PrFrZxytsA
— صحيفة المواطن (@almowatennet) June 21, 2023