ألماني يُدير نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023 محمد منير يطرب محبيه الليلة بجدة لقطات من استقبال محمد بن سلمان في قصر الإليزيه الأخضر يفتتح كأس آسيا تحت 17 عامًا بالفوز على أستراليا الصحة تودّع كورونا بحملة مع السلامة تاريخ العلاقات السعودية الفرنسية منذ 1926 وحتى زيارة محمد بن سلمان هيلدر كوستا خارج صفوف الاتحاد إحباط تهريب 12 كيلوجرامًا من الشبو في جمرك البطحاء حساب المواطن: تحديث بيانات الدخل لا يوقف الدعم جماهير الاتحاد ترفض الصفقة التبادلية!
أقيمت في قصر الإليزيه مراسم استقبال رسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي وصل العاصمة الفرنسية في مستهل زيارة رسمية.
وكان ولي العهد وصل إلى مقر الرئاسة الفرنسية وكان الرئيس إيمانويل ماكرون في مقدمة مستقبليه.
ويجري ولي العهد خلال زيارته الرسمية إلى فرنسا مباحثات ثنائية مع الرئيس إيمانويل ماكرون، ويترأس وفد السعودية المُشارك في قمة- من أجل ميثاق مالي عالمي جديد- المقرر عقدها في باريس يومي 4 و5/ 12/ 1444هـ الموافق 22 و23/ 06/ 2023م، كما سيشارك في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس يوم 1/ 12/ 1444هـ الموافق 19/ 06/ 2023م.
سمو #ولي_العهد يصل قصر الإليزيه وفي مقدمة مستقبليه فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية.#محمد_بن_سلمان_في_فرنسا#واس pic.twitter.com/RQRgvuGZyb
— واس الأخبار الملكية (@spagov) June 16, 2023