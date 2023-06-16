لقطات من استقبال محمد بن سلمان في قصر الإليزيه

أقيمت في قصر الإليزيه مراسم استقبال رسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي وصل العاصمة الفرنسية في مستهل زيارة رسمية.

وكان ولي العهد وصل إلى مقر الرئاسة الفرنسية وكان الرئيس إيمانويل ماكرون في مقدمة مستقبليه.

زيارة محمد بن سلمان

ويجري ولي العهد خلال زيارته الرسمية إلى فرنسا مباحثات ثنائية مع الرئيس إيمانويل ماكرون، ويترأس وفد السعودية المُشارك في قمة- من أجل ميثاق مالي عالمي جديد- المقرر عقدها في باريس يومي 4 و5/ 12/ 1444هـ الموافق 22 و23/ 06/ 2023م، كما سيشارك في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس يوم 1/ 12/ 1444هـ الموافق 19/ 06/ 2023م.