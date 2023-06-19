Icon

المرصد الحضري لمنطقة القصيم ينتهي من إجراءات المسح الميداني Icon ضبط مروج مخدرات بحائل وإحباط تهريب قات في عسير Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك إسبانيا Icon طقس مستقر خلال موسم الحج ودرجات الحرارة تصل لـ 45 Icon ضبط 61 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي Icon توقيع 24 اتفاقية في منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي Icon المياه الوطنية تنفذ 3 مشاريع جديدة بالدمام والجبيل وحفر الباطن Icon إنقاذ حياة حاج إندونيسي من انفجار بالمعدة Icon لقطات من الأجواء.. الضباب يعانق مرتفعات عقبة الصماء Icon وظائف بـ المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بين السودة ورجال ألمع

لقطات من الأجواء.. الضباب يعانق مرتفعات عقبة الصماء

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٩ مساءً
لقطات من الأجواء.. الضباب يعانق مرتفعات عقبة الصماء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، تم التقاطه من الأجواء، مشاهد تبين الطبيعة الخلابة في عقبة الصماء الرابطة بين السودة ورجال ألمع.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها.

قد يهمّك أيضاً
عرض الهلال أبعد مودريتش عن الأهلي

عرض الهلال أبعد مودريتش عن الأهلي

النصر يقترب من حسم أولى صفقاته

النصر يقترب من حسم أولى صفقاته

سحب رعدية ممطرة

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم