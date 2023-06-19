لقطات من الأجواء.. الضباب يعانق مرتفعات عقبة الصماء

وثق مقطع فيديو متداول، تم التقاطه من الأجواء، مشاهد تبين الطبيعة الخلابة في عقبة الصماء الرابطة بين السودة ورجال ألمع.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها.

سحب رعدية ممطرة

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.