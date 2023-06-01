لقطات من تتويج الاتحاد بـ دوري روشن

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تُوج الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد أمس بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك بعد ختام الموسم بفوزه على الطائي بهدف دون رد في الجولة الـ30.
وتوج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، لاعبي العميد باللقب بعدما وصلوا للنقطة رقم 72، حيث تسلم اللاعب المصري أحمد حجازي قائد العميد كأس البطولة من يد وزير الرياضة، ثم ذهب للاحتفال بالتتويج بالكأس مع زملائه والمدرب البرتغالي نونو سانتو.
يذكر أن العميد سيشارك في كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل في السعودية كونه بطل دوري روشن.
وجاءت ترتيب الدوري السعودي كالتالي بعد نهاية الموسم: الاتحاد في الصدارة برصيد 72 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 67 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 59 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 56 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 55 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 43 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 37 نقطة، ضمك ثامنًا برصيد 36 نقطة، الطائي في المركز التاسع برصيد 34 نقطة، الرائد عاشرًا برصيد 34 نقطة، الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 33 نقطة، أبها في المركز الـ12 برصيد 33 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 32 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة، العدالة في المركز الـ15 برصيد 28 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 20 نقطة.
الأبطال يحتفلون.. 🏆🎵#الاتحاد_بطلا_للدوري | #SSC pic.twitter.com/9kbzCiNnLC
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 31, 2023
ليلة لا تُنسى لبطل الدوري🇸🇦#الاتحاد⚫️🟡🏆#الاتحاد_بطلا_للدوري | #SSC pic.twitter.com/dAHLBncROD
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 31, 2023