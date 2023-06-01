Icon

“شؤون الحرمين” تستحدث خدمة جديدة داخل الرواق السعودي Icon سي إن إن: ريانة والقرني علامة فارقة في تاريخ رحلات الفضاء Icon السعودية تحصد الإنجازات بتخطيط استراتيجي ورؤية قيادة حكيمة Icon 133 وظيفة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon الانخراط في تجارة المخدرات خيانة للوطن ولا يمكن التسامح معه Icon ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 207 ريالات Icon أمطار رعدية غزيرة وبرد وضباب وسيول في 5 مناطق Icon طفل روسي يلعب 556 تمرين ضغط بـ 20 دقيقة Icon السعودية تعزز دعم الأمن الغذائي العالمي عبر صفقة جديدة مع البرازيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
حقق اللقب بعد غياب 14 سنة

لقطات من تتويج الاتحاد بـ دوري روشن

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣١ صباحاً
لقطات من تتويج الاتحاد بـ دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تُوج الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد أمس بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك بعد ختام الموسم بفوزه على الطائي بهدف دون رد في الجولة الـ30.

الاتحاد بطل للمرة التاسعة

وتوج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، لاعبي العميد باللقب بعدما وصلوا للنقطة رقم 72، حيث تسلم اللاعب المصري أحمد حجازي قائد العميد كأس البطولة من يد وزير الرياضة، ثم ذهب للاحتفال بالتتويج بالكأس مع زملائه والمدرب البرتغالي نونو سانتو.

قد يهمّك أيضاً
مئات الألمان المطرودين من روسيا يستعدون للرحيل

مئات الألمان المطرودين من روسيا يستعدون للرحيل

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق

يذكر أن العميد سيشارك في كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل في السعودية كونه بطل دوري روشن.

تتويج الاتحاد بـ دوري روشن

ترتيب دوري روشن

وجاءت ترتيب الدوري السعودي كالتالي بعد نهاية الموسم: الاتحاد في الصدارة برصيد 72 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 67 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 59 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 56 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 55 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 43 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 37 نقطة، ضمك ثامنًا برصيد 36 نقطة، الطائي في المركز التاسع برصيد 34 نقطة، الرائد عاشرًا برصيد 34 نقطة، الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 33 نقطة، أبها في المركز الـ12 برصيد 33 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 32 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة، العدالة في المركز الـ15 برصيد 28 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 20 نقطة.

تتويج الاتحاد بـ دوري روشن

تتويج الاتحاد بـ دوري روشن

تتويج الاتحاد بـ دوري روشن

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة