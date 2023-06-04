لقطات من توديع جماهير ريال مدريد للاعب Benzema

حرص جمهور نادي ريال مدريد الإسباني على توديع اللاعب الفرنسي Benzema وذلك بعد أن شارك في آخر مباراة له اليوم مع الريال ضد أتلتيك بيلباو في الجولة الـ38 والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2022/2023.

وكان بنزيما سجل آخر أهدافه مع الريال أمام أتلتيك بيلباو في لقاء اليوم في الدقيقة الـ72 من ركلة جزاء.

وتعد مباراة بيلباو هي المباراة الأخيرة للمهاجم الفرنسي ، حيث أعلن الريال اليوم عن رحيل اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية بعد 14 عامًا قضاها في صفوف ريال مدريد.

كواليس رحيل Benzema

وكان اللاعب الفرنسي Benzema أجرى، محادثة مع رئيس نادي ريال مدريد ، فلورنتينو بيريز، قبل اتخاذ قراره النهائي بالرحيل عن صفوف المرينغي.

وأعلن نادي ريال مدريد ، اليوم الأحد، عن رحيل كريم بنزيما من الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، بعد مسيرة دامت 14 عامًا، وشهدت تتويجه بـ25 لقبًا، وارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف الاتحاد.

وكشفت صحيفة “سبورت”، عن الكواليس الأخيرة قبل قرار الرحيل، حيث أكدت أن بنزيما التقى مع مسؤولين سعوديين في مدريد هذا الأسبوع، وحصل على عرض بـ200 مليون يورو لمدة موسمين، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

ولفتت الصحيفة الإسبانية، إلى أن كريم بنزيما أجرى اتصالًا برئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، عقب الاجتماع، وأبلغه بأنه يريد أن يأخذ بعض الوقت لحسم مستقبله.