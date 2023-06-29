لقطات من رمي الجمرات أول أيام التشريق من كردستان الحاجة رابعة تحج حجتها الأولى في عمر الـ 103 حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق كلية الملك فهد الأمنية تعلن موعد القبول في دورة الضباط شؤون الحرمين تستقبل حجاج بيت الله الحرام بالحلوى والورود عجل يقفز من فوق عمارة في مصر مفتي طاجيكستان يثمن للقيادة استضافته ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج طقس صحو على مكة المكرمة ومنى وعرفات ومزدلفة 1098 إصابة بالإجهاد الحراري بين ضيوف الرحمن سحب رعدية ورياح نشطة وغبار على 6 مناطق
وثقت مجموعة من الصور، قيام ضيوف الرحمن برمي الجمرات اليوم الخميس، أول أيام التشريق.
ويتوجه الحجاج في أيام التشريق إلى منطقة الجمرات ويرمون الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى (جمرة العقبة).
ويبيت الحاج ليالي التشريق في منى، ويجوز للمتعجل أن يغادر يوم 12 من ذي الحجة (غدًا) قبل غروب الشمس، متوجهًا إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع.