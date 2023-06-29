لقطات من رمي الجمرات أول أيام التشريق

وثقت مجموعة من الصور، قيام ضيوف الرحمن برمي الجمرات اليوم الخميس، أول أيام التشريق.

رمي الجمرات الثلاث

ويتوجه الحجاج في أيام التشريق إلى منطقة الجمرات ويرمون الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى (جمرة العقبة).

مبيت الحجاج بمنى

ويبيت الحاج ليالي التشريق في منى، ويجوز للمتعجل أن يغادر يوم 12 من ذي الحجة (غدًا) قبل غروب الشمس، متوجهًا إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع.