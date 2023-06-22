لقطات من مشاركة ولي العهد في قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفد المملكة المُشارك في قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” المنعقدة في باريس.
وقد شهد ولي العهد الافتتاح الرسمي للقمة.
وتتناول القمة التي ستستمر أعمالها يومي 22 ـ 23 يونيو مناقشة بناء توافق جديد لنظام مالي عالمي أكثر استجابة وإنصافًا وشمولية لمكافحة عدم المساواة، وقضايا التغير المناخي، ومكافحة الفقر، وحماية التنوع البيولوجي، والاتفاق على أفضل السبل لمواجهة هذه التحديات في البلدان الفقيرة والناشئة في الدول النامية.
حضر القمة، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.
سمو ولي العهد يرأس وفد المملكة المُشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المنعقدة في باريس.https://t.co/8ik6Ze4z14#ولي_العهد_بقمة_التحالف_المالي pic.twitter.com/9sSFPmyxUR
— واس الأخبار الملكية (@spagov) June 22, 2023