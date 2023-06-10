لقطات من هطول أمطار على مركز هديب بسكاكا

كريم بنزيما لجماهير الاتحاد: لا أستطيع الانتظار إعصار بيبارجوي لن يؤثر على السعودية العدل الدولية ترفض طلبًا أمريكيًا بخصوص قضية ضد روسيا الأقمار الصناعية توثق خرق الهدنة في السودان طلائع حجاج كوت ديفوار المستفيدون من مبادرة طريق مكة يصلون المدينة المنورة تاليسكا : لا مشكلة مع النصر بسبب اهتمامي بالموسيقى جهود كبيرة لوزارة الحج لخدمة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة الزامل: رباعي النصر القدامى يشوهون تاريخ النادي العريق توجيه تهمة الشروع بالقتل لسوري طعن 4 أطفال في فرنسا عرفات ومنى تسجلان أعلى درجات الحرارة بالعالم أمس
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مركز هديب في سكاسكا.
ووثق المقطع، حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة على مركز هديب في سكاكا بمنطقة الجوف، جعلها الله أمطار خير وبركة.
وفي وقت سابق، نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبة انعدام في الرؤية، على تبوك ومحافظة تيماء.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.