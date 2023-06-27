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وثق مقطع فيديو وصول طلائع الحجاج إلى صعيد عرفة بعد منتصف الليل وسط انسيابية عالية للحركة المرورية.
وأكمل مشعر عرفات استعداداته لاستقبال توافد الحجيج وجموع ضيوف البيت الحرام مع إشراقة صباح اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة، للصعود إلى جبل عرفات لقضاء يوم عرفة، مستشعرين مناسكهم بكل طمأنينة وتحفهم عناية الرحمن.
ويبدأ صباح اليوم الثلاثاء، تحرك الحجاج من منى نحو صعيد عرفات في يوم الوقفة الكبرى، مؤدين صلاتي الظهر والعصر قصرًا وجمعًا، ثم يبدؤون بالنفرة متجهين إلى مزدلفة للمبيت فيها ثم الانتقال منها إلى منى لتكملة مناسك الحج.
ويتطلع الحجاج إلى الوقوف على “جبل الرحمة” بعرفات خلال أدائهم مناسك الحج تأسيًا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وقف عليه وألقى منه خطبة الوداع، كما يحرص حجاج بيت الله الحرام على الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى طمعًا في الرحمة والمغفرة.
فيديو | لقطات من وصول طلائع الحجاج إلى صعيد عرفة بعد منتصف الليل وسط انسيابية عالية للحركة المرورية
بعدسة مراسل #الاخبارية احمد البرتاوي#بسلام_آمنين pic.twitter.com/MXBqX2qeIZ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 26, 2023