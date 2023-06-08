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استعدادًا للانضمام إلى الاتحاد

لقطات من وصول كريم بنزيما إلى جدة

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٨ صباحاً
لقطات من وصول كريم بنزيما إلى جدة
المواطن - فريق التحرير

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وصل النجم الفرنسي كريم بنزيما مساء الأربعاء إلى مدينة جدة، وذلك استعدادًا للانضمام إلى نادي الاتحاد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد لقطات من وصول اللاعب الفرنسي إلى مدينة جدة رفقة كل من أنمار الحائلي رئيس الاتحاد المنتهية ولايته وأحمد كعكي نائب رئيس النادي المنتهية ولايته.

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ألقاب كريم بنزيما

وحقق اللاعب الفرنسي مع الريال قبل الانضمام لـ الاتحاد 24 بطولة وهم “5 دوري أبطال أوروبا، 5 ألقاب في كأس العالم للأندية، 4 ألقاب في الدوري الإسباني، 4 ألقاب في السوبر الأوروبي، 3 ألقاب في كأس ملك إسبانيا، 3 ألقاب في السوبر الإسباني”.

كريم بنزيما ووصوله إلى جدة - الاتحاد

كما فاز اللاعب صاحب الأصول الجزائرية بالكرة الذهبية عام 2022 كأفضل لاعب في العالم.

كريم بنزيما ووصوله إلى جدة - الاتحاد

كريم بنزيما ووصوله إلى جدة - الاتحاد

كريم بنزيما ووصوله إلى جدة - الاتحاد

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