لقطات من وصول كريم بنزيما إلى جدة

وصل النجم الفرنسي كريم بنزيما مساء الأربعاء إلى مدينة جدة، وذلك استعدادًا للانضمام إلى نادي الاتحاد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد لقطات من وصول اللاعب الفرنسي إلى مدينة جدة رفقة كل من أنمار الحائلي رئيس الاتحاد المنتهية ولايته وأحمد كعكي نائب رئيس النادي المنتهية ولايته.

ألقاب كريم بنزيما

وحقق اللاعب الفرنسي مع الريال قبل الانضمام لـ الاتحاد 24 بطولة وهم “5 دوري أبطال أوروبا، 5 ألقاب في كأس العالم للأندية، 4 ألقاب في الدوري الإسباني، 4 ألقاب في السوبر الأوروبي، 3 ألقاب في كأس ملك إسبانيا، 3 ألقاب في السوبر الإسباني”.

كما فاز اللاعب صاحب الأصول الجزائرية بالكرة الذهبية عام 2022 كأفضل لاعب في العالم.