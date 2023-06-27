لقطات نادرة لوصول الحجاج إلى مكة المكرمة قبل 40 عامًا

نشرت قناة الذكريات التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة، مقطع فيديو يوثق لقطات قبل 40 عامًا، تظهر وصول الحجاج إلى مكة المكرمة، ما أثار تفاعلًا.

وصول الحجاج

وفي مقطع الفيديو الذي تمت إذاعته عام 1399 هجريًّا، قال المذيع الراحل سليمان العيسي: “لقد اكتملت الاستعدادات لمسيرة الحج هذا العام بوصول آلاف الحجاج إلى الرحاب الطاهرة من شتى أنحاء المعمورة والذين وصلوا جوًّا وبحرًا وبرًّا، حيث بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا من خارج المملكة 862520 حاجًّا أي بزيادة عن العام الماضي قدرها 32284 حاجًّا بنسبه مئوية مقدارها 4%”.

وأضاف: “وكان دخولهم من الموانئ البرية والبحرية والجوية كالتالي.. برًّا 282177 حاجًّا، وجوًّا 513695 حاجًّا وبحرًا 66648 حاجًّا، أما إجمالي الحجاج من داخل المملكة وخارجها فقد بلغ مليونين وتسعة وسبعين ألفًا وستمائة وتسعة وثمانين حاجًّا بزيادة قدرها 180269 حاجًّا عما كان عليه خلال العام الماضي”.

وأردف: “لقد شملت حكومة جلالة الملك المفدى جميع ضيوف الرحمن بكافة الخدمات والرعاية منذ لحظات وصولهم، حيث هيأت لهم المدن والمخيمات المزودة بكافة المرافق والتي تيسر لهم تأدية هذه الشعيرة بكل راحة ويسر وسهولة، حيث يجد الحاج كل العون والمساعدة والرعاية الصحية والأمنية والمرورية”.