Icon

لقطات نادرة لوصول الحجاج إلى مكة المكرمة قبل 40 عامًا Icon الأهلي يُغري رياض محرز بـ 43 مليون جنيه إسترليني Icon توزيع مليون عبوة ماء زمزم في مشعر عرفات ومزدلفة Icon خلع الأحذية والجوارب يثير ضجة على متن طائرة Icon توتنهام يشترط نيل 100 مليون يورو لبيع هاري كين لـ بايرن ميونخ Icon الهلال والنصر يتنافسان على ضم محمد صلاح Icon السعودية للكهرباء: أحمال عرفات بلغت 376 ميجا وات ولا انقطاعات Icon مشاهد مبهجة من نفرة الحجاج إلى مزدلفة وسط انسيابية عالية Icon برونو هنريكي يودع الاتحاد: مسيرتي انتهت معكم وسأظل أدعمكم Icon أكثر من 73 مليون سلعة تموينية لضيوف الرحمن في عرفة ومزدلفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تمت إذاعته عام 1399 هجريًّا

لقطات نادرة لوصول الحجاج إلى مكة المكرمة قبل 40 عامًا

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ مساءً
لقطات نادرة لوصول الحجاج إلى مكة المكرمة قبل 40 عامًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشرت قناة الذكريات التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة، مقطع فيديو يوثق لقطات قبل 40 عامًا، تظهر وصول الحجاج إلى مكة المكرمة، ما أثار تفاعلًا.

قد يهمّك أيضاً
وصول أكثر من 813 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم

وصول أكثر من 813 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم

النيابة العامة تتأهب لتأمين الحجاج بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية

النيابة العامة تتأهب لتأمين الحجاج بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية

وصول الحجاج

وفي مقطع الفيديو الذي تمت إذاعته عام 1399 هجريًّا، قال المذيع الراحل سليمان العيسي: “لقد اكتملت الاستعدادات لمسيرة الحج هذا العام بوصول آلاف الحجاج إلى الرحاب الطاهرة من شتى أنحاء المعمورة والذين وصلوا جوًّا وبحرًا وبرًّا، حيث بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا من خارج المملكة 862520 حاجًّا أي بزيادة عن العام الماضي قدرها 32284 حاجًّا بنسبه مئوية مقدارها 4%”.

وأضاف: “وكان دخولهم من الموانئ البرية والبحرية والجوية كالتالي.. برًّا 282177 حاجًّا، وجوًّا 513695 حاجًّا وبحرًا 66648 حاجًّا، أما إجمالي الحجاج من داخل المملكة وخارجها فقد بلغ مليونين وتسعة وسبعين ألفًا وستمائة وتسعة وثمانين حاجًّا بزيادة قدرها 180269 حاجًّا عما كان عليه خلال العام الماضي”.

وأردف: “لقد شملت حكومة جلالة الملك المفدى جميع ضيوف الرحمن بكافة الخدمات والرعاية منذ لحظات وصولهم، حيث هيأت لهم المدن والمخيمات المزودة بكافة المرافق والتي تيسر لهم تأدية هذه الشعيرة بكل راحة ويسر وسهولة، حيث يجد الحاج كل العون والمساعدة والرعاية الصحية والأمنية والمرورية”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهود مكثفة لمراكز عناية بمكة لمساعدة المفقودين واستقبال شكاوى الحجاج
السعودية اليوم

جهود مكثفة لمراكز عناية بمكة لمساعدة المفقودين...

السعودية اليوم
عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف
السعودية اليوم

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف

السعودية اليوم
الاتحاد يُقدم عرضًا جديدًا لـ كريم بنزيما
آخر الاخبار

الاتحاد يُقدم عرضًا جديدًا لـ كريم بنزيما

آخر الاخبار
أحمد ينير منزل الزميل خالد زعقان
المجتمع

أحمد ينير منزل الزميل خالد زعقان

المجتمع
الهلال والنصر يعلنان برنامج انتخابات المؤسسة غير الربحية
آخر الاخبار

الهلال والنصر يعلنان برنامج انتخابات المؤسسة غير...

آخر الاخبار
استقبال 11 ألف حاج عراقي عبر منفذ جديدة عرعر
السعودية اليوم

استقبال 11 ألف حاج عراقي عبر منفذ...

السعودية اليوم
لحظة تبادل الحسين والأميرة رجوة لخواتم الزواج
السعودية اليوم

لحظة تبادل الحسين والأميرة رجوة لخواتم الزواج

السعودية اليوم
السعودية تقدم قرضًا تنمويًا لـ بيليز بقيمة 45 مليون دولار
السعودية اليوم

السعودية تقدم قرضًا تنمويًا لـ بيليز بقيمة...

السعودية اليوم