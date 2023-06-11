جماهير الهلال: يوسف الثنيان أفضل لاعب بتاريخ النادي عقوبة السجن لن تمنع ترامب من الترشح للرئاسة نيويورك تايمز: رؤية محمد بن سلمان لمستقبل السعودية تتقدم نحو القمة شوارع أنقرة تتحول لشلالات بفعل الأمطار جماهير الأهلي ترفض التعاقد مع هوجو لوريس شقيقتان تموتان جوعًا في السودان فريقان يتنافسان على ضم عبدالكريم حسن في دوري روشن ثعبان ينزل من فتحة مروحة السقف بأمريكا للحجاج: اشتروا عبوات ماء زمزم من نقاط بيع معتمدة خدمة الترميز تسهم في ضمان وصول أمتعة حجاج المغرب بأمان
نبهت وزارة الحج والعمرة، الحجاج والمعتمرين والزائرين إلى ضرورة شراء عبوات ماء زمزم من نقاط بيع معتمدة.
وقالت الوزارة في تغريدة مرفقة بمقطع فيديو: إنه حال شراء عبوات زمزم، يتم الذهاب إلى نقاط البيع المعتمدة.
وبثت مقطع فيديو توضيحي بأن يتوجه الراغبون في الحصول على ماء زمزم إلى مراكز خدمة العملاء المعتمدة، بدلًا من الشراء بشكل غير نظامي.
ونصحت الوزارة الحجاج والزائرين بضرورة الحفاظ على ماء زمزم من خلال ما يلي:
وأضافت: سُقيا زمزم، نستشعر بركتها وفضلها.
عند شراء عبوات زمزم، اذهب لنقاط البيع المعتمدة.#أذن_بالناس#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/O0Kah4Rpob
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 11, 2023