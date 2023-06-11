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الحج والعمرة قدمت 4 نصائح للحفاظ عليها

للحجاج: اشتروا عبوات ماء زمزم من نقاط بيع معتمدة

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ مساءً
للحجاج: اشتروا عبوات ماء زمزم من نقاط بيع معتمدة
المواطن - فريق التحرير

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نبهت وزارة الحج والعمرة، الحجاج والمعتمرين والزائرين إلى ضرورة شراء عبوات ماء زمزم من نقاط بيع معتمدة.

شراء عبوات ماء زمزم

وقالت الوزارة في تغريدة مرفقة بمقطع فيديو: إنه حال شراء عبوات زمزم، يتم الذهاب إلى نقاط البيع المعتمدة.

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وبثت مقطع فيديو توضيحي بأن يتوجه الراغبون في الحصول على ماء زمزم إلى مراكز خدمة العملاء المعتمدة، بدلًا من الشراء بشكل غير نظامي.

نصائح للحفاظ على ماء زمزم

ونصحت الوزارة الحجاج والزائرين بضرورة الحفاظ على ماء زمزم من خلال ما يلي:

  • الامتناع عن سكب الماء على الأرض.
  • الامتناع عن الوضوء في صنابير زمزم.
  • التخلص من الأكواب المستعملة في المكان المخصص.
  • المحافظة على النظافة.

وأضافت: سُقيا زمزم، نستشعر بركتها وفضلها.

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