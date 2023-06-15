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إثراء تجربة ضيوف الرحمن حضارياً وثقافياً

للمرة الأولى في تاريخ شؤون الحرمين: عشرون معرضًا افتراضيًا ومتنقلاً ورقميًا

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ مساءً
للمرة الأولى في تاريخ شؤون الحرمين: عشرون معرضًا افتراضيًا ومتنقلاً ورقميًا
المواطن - فريق التحرير

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تعزز رئاسة الحرمين تجربة حجاج بيت الله الحرام معرفيا وحضاريا وثقافيًا عبر إقامة عشرين معرضًا مختلفًا خلال موسم الحج الحالي للمرةً الأولى في تاريخ الحرمين، وستتنوع المعارض ما بين الميدانية في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة والمعارض الرقمية والمعارض الافتراضية والمعارض المتنقلة في مكة وجدة بالتنسيق مع جهات حكومية في سبيل التعاون والتكامل في خدمة ضيوف الرحمن والحجاج، وتوفير فرصة لأكبر عدد ممكن من الزوار والحجاج للاطلاع على تاريخ الحرمين الشريفين ومراحل تطورهما.

20 معرضاً خلال موسم الحج

وأكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن إقامة عشرين معرضاً خلال موسم الحج تعد خطوة غير مسبوقة كون هذه المعارض قوة إثرائية ضخمة و فرصة ثمينة لملايين من ضيوف الرحمن ، للتعرف على قصص النجاح للحرمين والكثير من المعالم التراثية والتاريخية التي ارتبطت بقصة الصعيد الطاهر الذي احتضن قصة بداية نور الإسلام ونزول الوحي وإيصال الصورة التاريخية والحضارية للمنظومة الخدمية بالحرمين الشريفين ورسالة المملكة التسامحية المعتدلة للعالم فضلا عن تعزيز التواصل الثقافي والإثراء المعرفي وتوفير فرصة للحجاج للتعرف على ما يقدم في الماضي والحاضر في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

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إثراء تجربة ضيوف الرحمن

وأشار إلى أن هذه الخطوة الجديدة تعكس التزام الرئاسة بتطوير إثراء تجربة ضيف الرحمن مما يعزز أهمية هذه المعارض ثقافيًا ويعكس رؤية المملكة في تنمية وتطوير الخدمات في موسم الحج، ويشارك في إعداد وتنفيذ وإقامة هذه المعارض أكثر من أربعين موظفًا متخصصًا في مجال المعارض، يقدمون شرحًا يتضمن معلومات هامة حول المعروضات وتاريخها الثقافي، لضمان تجربة فريدة للزوار والحجاج.

أهم أهداف المعارض

وتهدف المعارض إلى إبراز الخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن وتوعية القاصدين ورفع مستوى وعيهم بالخدمات والبرامج والمبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن خلال الأركان المتميزة والصور المعبرة خصوصاً أنها تحوي محتويات قيمة تضرب عميقاً في جذور التاريخ، وتحكي التطور الكبير الذي شهده الحرمان الشريفان عبر العصور، وخصوصاً خلال العهد السعودي و فرصة للاطلاع على المعالم الأثرية والدينية التي تضمها أجنحة المعرض وأركانه، والتعريف بالثقافة السعودية وتطورها الحضاري والتقني، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها في تطوير كفاءة الخدمات والرقي بالإمكانات المقدمة إلى قاصدي الحرمين الشريفين.

 

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